Поражен вражеский самолет, - Воздушные силы
Сегодня, 8 июля 2026 года, Силы обороны сбили вражеский самолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Первые подробности
"Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили еще одного российского ✈️ воздушного террориста!" - говорится в сообщении.
Модель самолета и обстоятельства его уничтожения пока не разглашаются.
Более подробной информации об уничтожении самолета на данный момент нет.
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