Поражен вражеский самолет, - Воздушные силы

Сегодня, 8 июля 2026 года, Силы обороны сбили вражеский самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Первые подробности

"Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили еще одного российского ✈️ воздушного террориста!" - говорится в сообщении.

Модель самолета и обстоятельства его уничтожения пока не разглашаются.

Более подробной информации об уничтожении самолета на данный момент нет.

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