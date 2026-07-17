В Україні до проєкту приватної ППО вже долучилася 51 компанія

Станом на середину липня до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони приєдналася вже 51 компанія.

Міністерство оборони України надало цим підприємствам статус уповноважених на виконання заходів із протиповітряної оборони, повідомляють у відомстві.

Результати експерименту

Наразі бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони чотирьох підприємств. За час роботи вони знищили понад 50 безпілотників типу Shahed, а також розвідувальних дронів Zala.

Загалом заявки на участь у проєкті подали 62 підприємства різних форм власності з різних регіонів і галузей України. Серед них ‒ оператори та підприємства критичної інфраструктури, а також компанії приватного сектору.

Задачі приватної ППО

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання завдань протиповітряної оборони було започатковано з ініціативи Міністерства оборони.

Його мета ‒ посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які регулярно стають цілями атак ворожих безпілотників.

Водночас приватна ППО є елементом багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Такі групи працюють не автономно, а в межах єдиної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у червні в Україні 30 компаній отримали дозвіл на формування приватних груп протиповітряної оборони для захисту своїх об'єктів від атак російських безпілотників.

Нагадаємо, у квітні підрозділ приватної ППО вперше знищив реактивний дрон типу Shahed, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.

Читайте також: В Україні з’явилася приватна ППО: кулемети збивають дрони на відстані до 2 км