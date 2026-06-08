30 компаній отримали дозвіл на створення приватних груп ППО в Україні

В Україні 30 компаній отримали право створити приватні групи протиповітряної оборони для захисту об'єктів від атак російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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За даними відомства, до Міноборони надійшло 43 заявки на створення таких підрозділів. Право на їх формування вже отримали 30 компаній.

Приватні групи вже збивають російські дрони

У міністерстві повідомили, що кілька створених груп уже виконують бойові завдання.

На їхньому рахунку понад 20 збитих російських безпілотників, серед яких розвідувальні БпЛА типу Zala та ударні дрони Shahed. Також, за даними Міноборони, було знищено реактивний безпілотник.

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Близько половини заявок на створення приватних груп ППО подали оператори та підприємства критичної інфраструктури. Решта надійшла від представників приватного сектору.

У Міністерстві оборони зазначили, що проєкт має посилити захист об'єктів, які регулярно стають цілями російських атак.

Водночас приватні групи протиповітряної оборони працюють у складі національної системи ППО та перебувають під управлінням командування Повітряних сил Збройних сил України.

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