30 компаний получили разрешение на создание частных групп ПВО в Украине
В Украине 30 компаний получили право создать частные группы противовоздушной обороны для защиты объектов от атак российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По данным ведомства, в Минобороны поступило 43 заявки на создание таких подразделений. Право на их формирование уже получили 30 компаний.
Частные группы уже сбивают российские дроны
В министерстве сообщили, что несколько созданных групп уже выполняют боевые задачи.
На их счету более 20 сбитых российских беспилотников, среди которых разведывательные БПЛА типа Zala и ударные дроны Shahed. Также, по данным Минобороны, был уничтожен реактивный беспилотник.
Около половины заявок на создание частных групп ПВО подали операторы и предприятия критической инфраструктуры. Остальные поступили от представителей частного сектора.
В Министерстве обороны отметили, что проект должен усилить защиту объектов, которые регулярно становятся целями российских атак.
В то же время частные группы противовоздушной обороны работают в составе национальной системы ПВО и находятся под управлением командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль