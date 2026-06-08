30 компаний получили разрешение на создание частных групп ПВО в Украине

В Украине 30 компаний получили право создать частные группы противовоздушной обороны для защиты объектов от атак российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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По данным ведомства, в Минобороны поступило 43 заявки на создание таких подразделений. Право на их формирование уже получили 30 компаний.

Частные группы уже сбивают российские дроны

В министерстве сообщили, что несколько созданных групп уже выполняют боевые задачи.

На их счету более 20 сбитых российских беспилотников, среди которых разведывательные БПЛА типа Zala и ударные дроны Shahed. Также, по данным Минобороны, был уничтожен реактивный беспилотник.

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Около половины заявок на создание частных групп ПВО подали операторы и предприятия критической инфраструктуры. Остальные поступили от представителей частного сектора.

В Министерстве обороны отметили, что проект должен усилить защиту объектов, которые регулярно становятся целями российских атак.

В то же время частные группы противовоздушной обороны работают в составе национальной системы ПВО и находятся под управлением командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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