ПВО Украины сбила/подавила 124 вражеских БПЛА из 155, - Воздушные силы
В ночь на 8 июня Россия атаковала Украину 155 дронами. Силы ПВО уничтожили или подавили 124 БПЛА, зафиксированы попадания в 17 точках, атака продолжается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия" зафиксирована с направлений:
- Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БПЛА.
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