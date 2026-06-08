ППО України збила/подавила 124 ворожі БпЛА зі 155, - Повітряні сили

У ніч проти 8 червня Росія атакувала Україну 155 дронами. Сили ППО знищили або подавили 124 БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях, атака триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Атака ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія" зафіксована з напрямків:

Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться близько десяти ворожих БпЛА.

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