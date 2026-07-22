Украина значительно усилила ПВО, а российский истребитель впервые был сбит украинским F-16 в воздушном бою, - генерал США Кейн. ВИДЕО
За последние несколько лет Украина значительно укрепила свою многоуровневую систему противовоздушной обороны благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и поддержке союзников.
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям в Вашингтоне заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Украина значительно укрепила возможности своей ПВО
Как отмечается, во время заседания сенатор-демократ Ричард Дурбин поинтересовался, какими могут быть последствия для Украины в случае прекращения финансирования систем противовоздушной обороны на три года.
Отвечая на вопрос, Кейн акцентировал внимание на том, что Украина существенно нарастила собственные оборонные возможности.
"Господин сенатор, я хочу подчеркнуть, что невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от их возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", - отметил он.
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель
Кроме того, генерал обратил внимание на недавний воздушный бой, в ходе которого украинский истребитель F-16 успешно уничтожил российский самолет.
"Отмечу, что недавно мы впервые уничтожили самолет в воздухе, когда украинский F-16 сбил российский истребитель".
По словам Кейна, за последние годы Украина существенно расширила возможности своей многоуровневой системы ПВО, чему в значительной степени способствовала международная поддержка.
"Поэтому я думаю, что их способность масштабировать многослойную оборону прошла долгий путь за последние несколько лет благодаря помощи многих", - резюмировал председатель Объединенного комитета начальников штабов США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль