Зеленський прибув до США: Пріоритет №1 - антибалістика та стратегічна співпраця. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до США.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, у графіку - зустрічі з президентом Дональдом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати захист України.
Пріоритети
Також Зеленський зазначив, що пріоритет номер один - це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.
"Мир повинен стати ближче. Звісно, від імені всієї України вшануємо памʼять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.
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вони переведуть війну на територію ворога і знищать пускові. Ніхто не розраховує, що прийдеться сидіти в глухій обороні як українці, а ворог буде безкарно розбивати вашу країну.
люди у нас воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко. https://www.facebook.com/reel/899821102585713