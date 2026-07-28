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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський прибув до США: Пріоритет №1 - антибалістика та стратегічна співпраця. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до США.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, у графіку - зустрічі з президентом Дональдом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати захист України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Трампом та прощання з Ліндсі Гремом: ЗМІ розкрили програму візиту Зеленського до США

Пріоритети

Також Зеленський зазначив, що пріоритет номер один - це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.

"Мир повинен стати ближче. Звісно, від імені всієї України вшануємо памʼять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", - резюмує глава держави.

Також читайте: Зеленський про зустріч із Трампом: Розраховую, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (26496) США (22339) Трамп Дональд (8078)
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Топ коментарі
+8
Молимось за Херсон а тепер ще й за Київ - дурне знову у Турне
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28.07.2026 08:46 Відповісти
+4
США і ЄС по ракетах ППО майже пусті, їм вистачить відбити один-два масові обстріли, з розрахунку що потім
вони переведуть війну на територію ворога і знищать пускові. Ніхто не розраховує, що прийдеться сидіти в глухій обороні як українці, а ворог буде безкарно розбивати вашу країну.
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28.07.2026 08:53 Відповісти
+4
CNN пишуть що Зе поїхав у США, щоб розглянути "мирні ініціативи", реально він зі своєї антибалістикою там нахер не потрібен, йому вже чітко сказали ракет для ППОЛ нема, хочеш реально говорити про "мир" приїжджай...
люди у нас воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко. https://www.facebook.com/reel/899821102585713
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28.07.2026 09:00 Відповісти

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