Зеленський прибув до США: Пріоритет №1 - антибалістика та стратегічна співпраця. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до США.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, у графіку - зустрічі з президентом Дональдом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати захист України.

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Пріоритети

Також Зеленський зазначив, що пріоритет номер один - це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.

"Мир повинен стати ближче. Звісно, від імені всієї України вшануємо памʼять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", - резюмує глава держави.

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