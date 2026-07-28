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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский прибыл в США: приоритет №1 - антибаллистика и стратегическое сотрудничество. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с официальным визитом в США.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в графике — встречи с президентом Дональдом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать защиту Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом и прощание с Линдси Грэмом: СМИ раскрыли программу визита Зеленского в США

Приоритеты

Также Зеленский отметил, что приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой.

"Мир должен стать ближе. Конечно, от имени всей Украины мы почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантическом регионе и других регионах мира", — резюмирует глава государства.

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Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (25346) США (30236) Трамп Дональд (8041)
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Топ комментарии
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Молимось за Херсон а тепер ще й за Київ - дурне знову у Турне
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28.07.2026 08:46 Ответить
+3
США і ЄС по ракетах ППО майже пусті, їм вистачить відбити один-два масові обстріли, з розрахунку що потім
вони переведуть війну на територію ворога і знищать пускові. Ніхто не розраховує, що прийдеться сидіти в глухій обороні як українці, а ворог буде безкарно розбивати вашу країну.
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28.07.2026 08:53 Ответить
+3
CNN пишуть що Зе поїхав у США, щоб розглянути "мирні ініціативи", реально він зі своєї антибалістикою там нахер не потрібен, йому вже чітко сказали ракет для ППОЛ нема, хочеш реально говорити про "мир" приїжджай...
люди у нас воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко. https://www.facebook.com/reel/899821102585713
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28.07.2026 09:00 Ответить

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