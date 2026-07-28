Зеленский прибыл в США: приоритет №1 - антибаллистика и стратегическое сотрудничество. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с официальным визитом в США.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в графике — встречи с президентом Дональдом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать защиту Украины.
Приоритеты
Также Зеленский отметил, что приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой.
"Мир должен стать ближе. Конечно, от имени всей Украины мы почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантическом регионе и других регионах мира", — резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.
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вони переведуть війну на територію ворога і знищать пускові. Ніхто не розраховує, що прийдеться сидіти в глухій обороні як українці, а ворог буде безкарно розбивати вашу країну.
люди у нас воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко. https://www.facebook.com/reel/899821102585713