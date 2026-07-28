Зеленский прибыл в США: приоритет №1 - антибаллистика и стратегическое сотрудничество. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с официальным визитом в США.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в графике — встречи с президентом Дональдом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать защиту Украины.

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Приоритеты

Также Зеленский отметил, что приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой.

"Мир должен стать ближе. Конечно, от имени всей Украины мы почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантическом регионе и других регионах мира", — резюмирует глава государства.

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Что предшествовало?