Встреча с Трампом и прощание с Линдси Грэмом: СМИ раскрыли программу визита Зеленского в США

Украинский лидер Владимир Зеленский готовится к поездке в США в ближайшие дни. По данным журналистов, программа его пребывания за океаном пополнилась еще одним важным пунктом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наABC News.

В частности, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.

Смерть Грэма

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что Америка и мир потеряли решительного лидера.

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