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Новости Встреча Зеленского с Трампом Умер сенатор Линдси Грэм
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Встреча с Трампом и прощание с Линдси Грэмом: СМИ раскрыли программу визита Зеленского в США

Зеленский и Трамп

Украинский лидер Владимир Зеленский готовится к поездке в США в ближайшие дни. По данным журналистов, программа его пребывания за океаном пополнилась еще одним важным пунктом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наABC News.

В частности, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

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Что предшествовало?

Смерть Грэма

  • Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину смерти.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что Америка и мир потеряли решительного лидера.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25327) Трамп Дональд (8033) Линдси Грэм (165)
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Топ комментарии
+7
Зустріч із Трампом та прощання з Ліндсі Гремом Джерело: https://censor.net/ua/n4015424

краще було би навпаки.
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26.07.2026 14:26 Ответить
+7
з'їбатися з києва, поки київ буде розносити балістика!
який, ще тайний план?

до речі!
мене вже настільки все заїбало, що стояв на балконі та пялився в небо!
було захопливо, але звісно страшно!
адреналін відпустив, десь о п'ятій.
так і не спав.
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26.07.2026 14:40 Ответить
+7
Є така думка, що в цьому Світі так несправедиво влаштовано, що чомусь порядні люди швидко помирають і навпаки, чим більша наволоч, то ніякий чорт не прибирає таке лайно.
Таким чином і ці персонажі, котрі зустрінуться на похоронах сенатора Лідсі ще багато років своєю присутністю паскудитимуть цю нещасну Землю.
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26.07.2026 14:41 Ответить

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