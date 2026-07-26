Встреча с Трампом и прощание с Линдси Грэмом: СМИ раскрыли программу визита Зеленского в США
Украинский лидер Владимир Зеленский готовится к поездке в США в ближайшие дни. По данным журналистов, программа его пребывания за океаном пополнилась еще одним важным пунктом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наABC News.
В частности, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.
Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.
Смерть Грэма
- Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину смерти.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что Америка и мир потеряли решительного лидера.
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краще було би навпаки.
який, ще тайний план?
до речі!
мене вже настільки все заїбало, що стояв на балконі та пялився в небо!
було захопливо, але звісно страшно!
адреналін відпустив, десь о п'ятій.
так і не спав.
Таким чином і ці персонажі, котрі зустрінуться на похоронах сенатора Лідсі ще багато років своєю присутністю паскудитимуть цю нещасну Землю.