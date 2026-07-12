РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11793 посетителя онлайн
Новости Умер сенатор Линдси Грэм
2 159 11

Зеленский о смерти Линдси Грэма: Америка и мир потеряли решительного лидера

Сенатор Грэм скончался

Президент Украины Владимир Зеленский глубоко опечален известием о смерти сенатора США Линдси Грэма.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы вели постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды.

Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над ужесточением санкций против России. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины. "Америка и мир потеряли решительного лидера", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма: "Он был настоящим патриотом, одним из самых выдающихся людей и сенаторов"

Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.

  • 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
  • Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
  • Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
  • Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

Читайте: Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях США против России, - сенатор Грэм

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Линдси Грэм (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
71 рік…
Дуже боляче та сумно.
Rest in peace
показать весь комментарий
12.07.2026 12:15 Ответить
+6
Підозрительно помер. Він не був дуже старим.
показать весь комментарий
12.07.2026 12:39 Ответить
+3
Шкода що світ втратив не «найвеличнішого».
показать весь комментарий
12.07.2026 12:56 Ответить

Загрузка...

 
 