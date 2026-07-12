Зеленский о смерти Линдси Грэма: Америка и мир потеряли решительного лидера

Президент Украины Владимир Зеленский глубоко опечален известием о смерти сенатора США Линдси Грэма.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы вели постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды.

Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над ужесточением санкций против России. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины. "Америка и мир потеряли решительного лидера", - добавил Зеленский.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

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