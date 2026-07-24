Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в США, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По информации источников, поездка Зеленского в США запланирована на 28 июля.
В рамках визита глава государства должен принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также провести отдельную встречу с президентом США Трампом.
Визит обсуждался ранее
Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США в июле.
Также на случай изменения планов президента рассматривался вариант, при котором украинскую делегацию в США мог возглавить другой высокопоставленный чиновник.
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Отже, ішака там не чекають, хоч воно лізе в очі , як гімняна муха.