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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в США, - СМИ

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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По информации источников, поездка Зеленского в США запланирована на 28 июля.

В рамках визита глава государства должен принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также провести отдельную встречу с президентом США Трампом.

Визит обсуждался ранее

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США в июле.

Также на случай изменения планов президента рассматривался вариант, при котором украинскую делегацию в США мог возглавить другой высокопоставленный чиновник.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24951) Трамп Дональд (8346)
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Топ комментарии
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Без толку
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24.07.2026 06:40 Ответить
+3
Також у разі зміни планів президента опрацьовувався варіант, за якого українську делегацію у США міг очолити інший високопосадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n4015113

Отже, ішака там не чекають, хоч воно лізе в очі , як гімняна муха.
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24.07.2026 06:46 Ответить
+2
бубочка, детка дорогая, ти верни Федорова на посаду міністра оборони, бо може таке статися, що назад, в Україну тебе вже не пустяь і будуть гнати сцяними тряпками на землю обітовану, до мами Рімми.
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24.07.2026 07:46 Ответить

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