Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в США, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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По информации источников, поездка Зеленского в США запланирована на 28 июля.

В рамках визита глава государства должен принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также провести отдельную встречу с президентом США Трампом.

Визит обсуждался ранее

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США в июле.

Также на случай изменения планов президента рассматривался вариант, при котором украинскую делегацию в США мог возглавить другой высокопоставленный чиновник.

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