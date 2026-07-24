Зеленський наступного тижня планує зустрітися з Трампом у США, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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За інформацією джерел, поїздка Зеленського до США запланована на 28 липня.

У межах візиту глава держави має взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також провести окрему зустріч із президентом США Трампом.

Візит обговорювали раніше

Раніше повідомлялося, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США у липні.

Також у разі зміни планів президента опрацьовувався варіант, за якого українську делегацію у США міг очолити інший високопосадовець.

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