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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський наступного тижня планує зустрітися з Трампом у США, - ЗМІ

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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За інформацією джерел, поїздка Зеленського до США запланована на 28 липня.

У межах візиту глава держави має взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також провести окрему зустріч із президентом США Трампом.

Візит обговорювали раніше

Раніше повідомлялося, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США у липні.

Також у разі зміни планів президента опрацьовувався варіант, за якого українську делегацію у США міг очолити інший високопосадовець.

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Зеленський Володимир (28478) Трамп Дональд (9092)
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Топ коментарі
+4
Без толку
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24.07.2026 06:40 Відповісти
+4
Також у разі зміни планів президента опрацьовувався варіант, за якого українську делегацію у США міг очолити інший високопосадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n4015113

Отже, ішака там не чекають, хоч воно лізе в очі , як гімняна муха.
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24.07.2026 06:46 Відповісти
+3
Готовимся к новой массовой ракетной атаке параши 28 июля, пока Оманский Ишак в США.
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24.07.2026 07:23 Відповісти

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