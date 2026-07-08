Зеленський про зустріч із Трампом: Розраховую, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зміцнення ППО
"Хороша зустріч із Президентом Трампом та його командою. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів", - йдеться в повідомленні.
Наближення миру
Зеленський зауважив, що вони із Трампом обговорили "деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир".
"Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні", - додав він.
Крім того, президенти говорили про дипломатію: "Намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося. Дякую!"
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