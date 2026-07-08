Зеленський про зустріч із Трампом: Розраховую, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Зміцнення ППО

"Хороша зустріч із Президентом Трампом та його командою. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів", - йдеться в повідомленні.

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Наближення миру

Зеленський зауважив, що вони із Трампом обговорили "деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир".

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"Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні", - додав він.

Крім того, президенти говорили про дипломатію: "Намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося. Дякую!"

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