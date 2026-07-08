Зеленский о встрече с Трампом: Рассчитываю, что команды оперативно проработают всё, что было обсуждено. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Укрепление ПВО

"Хорошая встреча с президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней", — говорится в сообщении.

Читайте также: У нас прекрасные отношения с Зеленским. У Украины большое будущее, — Трамп

Приближение мира

Зеленский отметил, что они с Трампом обсудили "некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир".

Читайте также: Трамп о визите в Украину: В нужное время, а лучше после окончания войны

"Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня", — добавил он.

Кроме того, президенты говорили о дипломатии: "Стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло. Благодарю!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский объяснил Трампу, почему Москва не может быть местом переговоров с РФ: "Это опасно. Там летают украинские дроны". ВИДЕО