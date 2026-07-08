Зеленский о встрече с Трампом: Рассчитываю, что команды оперативно проработают всё, что было обсуждено. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Укрепление ПВО
"Хорошая встреча с президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней", — говорится в сообщении.
Приближение мира
Зеленский отметил, что они с Трампом обсудили "некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир".
"Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня", — добавил он.
Кроме того, президенты говорили о дипломатии: "Стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло. Благодарю!"
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