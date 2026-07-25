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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры, - СМИ

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским 28 июля

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Как отметил представитель американской администрации, встреча должна состояться во вторник, 28 июля.

Ожидается официальное подтверждение графика Трампа

Также источник агентства в украинских кругах рассказал, чтоВладимир Зеленский заинтересованв поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

По его словам, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня с воздуха, которое планируется представить российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны.

Собеседник также добавил, что Украина ранее обращалась к главе РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но они были отклонены.

Что этому предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (25320) Трамп Дональд (8031)
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Топ комментарии
+3
Це вже з ****** наговорився і зараз почне: "У вас немає карт. Треба підписувати пісділ".
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25.07.2026 09:50 Ответить
+2
Значит, обстрел Киева будет в ночь на 28 июля
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25.07.2026 09:50 Ответить
+1
І що ця зустріч дасть Україні? Нічого, тільки піар для Зе перед своїми виборцями і Трампа в США перед своїми. Зовнішню політику президент виконує на мінус двійку.
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25.07.2026 10:21 Ответить

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