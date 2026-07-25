Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры, - СМИ

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Как отметил представитель американской администрации, встреча должна состояться во вторник, 28 июля.

Ожидается официальное подтверждение графика Трампа

Также источник агентства в украинских кругах рассказал, чтоВладимир Зеленский заинтересованв поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

По его словам, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня с воздуха, которое планируется представить российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны.

Собеседник также добавил, что Украина ранее обращалась к главе РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но они были отклонены.

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