Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры, - СМИ
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Как отметил представитель американской администрации, встреча должна состояться во вторник, 28 июля.
Ожидается официальное подтверждение графика Трампа
Также источник агентства в украинских кругах рассказал, чтоВладимир Зеленский заинтересованв поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.
По его словам, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня с воздуха, которое планируется представить российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны.
Собеседник также добавил, что Украина ранее обращалась к главе РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но они были отклонены.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединённые Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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