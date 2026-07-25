Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори, - ЗМІ

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому.

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Як зазначив представник американської адміністрації, зустріч має відбутися у вівторок, 28 липня.

Очікують на офіційне підтвердження графіка Трампа

Також джерело агентства в українських колах розповіло, що Володимир Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіка Трампа від Білого дому.

За його словами, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планують представити російським посадовцям у межах нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни.

Співрозмовник також додав, що Україна раніше зверталася до очільника РФ Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, але вони були відхилені.

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