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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори, - ЗМІ

Білий дім підтвердив зустріч Трампа із Зеленським 28 липня

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 липня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому.

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Як зазначив представник американської адміністрації, зустріч має відбутися у вівторок, 28 липня.

Очікують на офіційне підтвердження графіка Трампа

Також джерело агентства в українських колах розповіло, що Володимир Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіка Трампа від Білого дому.

За його словами, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планують представити російським посадовцям у межах нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни.

Співрозмовник також додав, що Україна раніше зверталася до очільника РФ Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, але вони були відхилені.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (26470) Трамп Дональд (8068)
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