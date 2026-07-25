Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори, - ЗМІ
У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому.
Як зазначив представник американської адміністрації, зустріч має відбутися у вівторок, 28 липня.
Очікують на офіційне підтвердження графіка Трампа
Також джерело агентства в українських колах розповіло, що Володимир Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіка Трампа від Білого дому.
За його словами, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планують представити російським посадовцям у межах нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни.
Співрозмовник також додав, що Україна раніше зверталася до очільника РФ Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, але вони були відхилені.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
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