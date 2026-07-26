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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Помер сенатор Ліндсі Грем
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Зустріч із Трампом та прощання з Ліндсі Гремом: ЗМІ розкрили програму візиту Зеленського до США

Зеленський та Трамп

Український лідер Володимир Зеленський готується до поїздки до США у найближчі дні. За даними журналістів, програма його перебування за океаном поповнилася ще одним вагомим пунктом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Зокрема, Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.

Крім того, як повідомило ABC News із посиланням на українського посадовця, Зеленський прибуде до Вашингтону, щоб взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Також читайте: Зеленський про зустріч із Трампом: Розраховую, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Смерть Грема

  • Ліндсі Грем помер увечері 11 липня у віці 71 року. Попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину смерті.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що Америка і світ втратили рішучого лідера.

Також дивіться: Зеленський розпочав зустріч із Трампом на полях саміту НАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (26477) Трамп Дональд (8070) Грем Ліндсі (175)
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Топ коментарі
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Зустріч із Трампом та прощання з Ліндсі Гремом Джерело: https://censor.net/ua/n4015424

краще було би навпаки.
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26.07.2026 14:26 Відповісти
+8
з'їбатися з києва, поки київ буде розносити балістика!
який, ще тайний план?

до речі!
мене вже настільки все заїбало, що стояв на балконі та пялився в небо!
було захопливо, але звісно страшно!
адреналін відпустив, десь о п'ятій.
так і не спав.
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26.07.2026 14:40 Відповісти
+8
Є така думка, що в цьому Світі так несправедиво влаштовано, що чомусь порядні люди швидко помирають і навпаки, чим більша наволоч, то ніякий чорт не прибирає таке лайно.
Таким чином і ці персонажі, котрі зустрінуться на похоронах сенатора Лідсі ще багато років своєю присутністю паскудитимуть цю нещасну Землю.
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26.07.2026 14:41 Відповісти

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