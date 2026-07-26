Зустріч із Трампом та прощання з Ліндсі Гремом: ЗМІ розкрили програму візиту Зеленського до США

Український лідер Володимир Зеленський готується до поїздки до США у найближчі дні. За даними журналістів, програма його перебування за океаном поповнилася ще одним вагомим пунктом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Зокрема, Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.

Крім того, як повідомило ABC News із посиланням на українського посадовця, Зеленський прибуде до Вашингтону, щоб взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.

Смерть Грема

Ліндсі Грем помер увечері 11 липня у віці 71 року. Попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину смерті.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що Америка і світ втратили рішучого лідера.

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