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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Україні терміново потрібні ракети для ППО та жорсткіші санкції проти РФ, - Зеленський

Зеленський звернувся до США та союзників із закликом прискорити допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі повністю зосереджений на переговорах зі Сполученими Штатами, президентом Дональдом Трампом та іншими союзниками щодо продовження військової й фінансової підтримки України, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

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За словами глави держави, головним пріоритетом залишається зміцнення протиповітряної оборони, оскільки Росія нарощує застосування балістичних ракет для ударів по українських містах.

Зеленський нагадав, що лише минулого тижня Росія випустила по Києву близько 40 балістичних ракет протягом однієї години.

Україні бракує ракет для захисту

Президент наголосив, що Україна потребує більшої кількості засобів ППО та посилення санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

"У нас недостатньо ракет для захисту, це проблема. Недостатньо санкцій щодо військового виробництва Росії; вони можуть збільшити виробництво балістичних ракет, тому нам потрібна протиповітряна оборона якомога швидше", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26483) ППО (4323) ракети (4263)
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Топ коментарі
+27
Україні терміново потрібен іньший президент...
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27.07.2026 07:28 Відповісти
+15
Де наші украінські ракети ,
виробництво яких ,
були зупинені вами після виборів ?
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27.07.2026 07:30 Відповісти
+13
Знову всі винні окрім нього самого ,це ще треба вміти стільки біди приніс українському народу і ні за що не відповідати.
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27.07.2026 07:31 Відповісти

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