Украине срочно нужны ракеты для ПВО и более жесткие санкции против РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время полностью сосредоточен на переговорах с Соединенными Штатами, президентом Дональдом Трампом и другими союзниками по вопросам продолжения военной и финансовой поддержки Украины, а также усиления санкционного давления на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

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По словам главы государства, главным приоритетом остается укрепление противовоздушной обороны, поскольку Россия наращивает применение баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам.

Зеленский напомнил, что только на прошлой неделе Россия выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет в течение одного часа.

Украине не хватает ракет для защиты

Президент подчеркнул, что Украине требуется больше средств ПВО и ужесточение санкций против российского военно-промышленного комплекса.

"У нас недостаточно ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций в отношении военного производства России; они могут увеличить производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно скорее", - заявил Зеленский.

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