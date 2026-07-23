Украина в ОБСЕ призвала партнеров предоставить ракеты Patriot для защиты зимой

Украина обратилась к международным партнерам с призывом создать комплексный зимний пакет средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислава Палагусинца во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ставка на защиту зимой и ракеты Patriot

По словам дипломата, ключевым элементом такого пакета должны стать ракеты-перехватчики для систем Patriot. Он пояснил, что Россия продолжает усиливать ракетные удары и сознательно использует зимний период как инструмент давления на население Украины.

Палагусинец подчеркнул, что именно эти системы остаются наиболее эффективными для перехвата баллистических ракет. В то же время другие системы, в частности SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, а также новая программа FREYJA, должны стать частью многоуровневой системы защиты.

Он подчеркнул, что каждый дополнительный пакет помощи в области ПВО спасает жизни, тогда как задержки приводят к новым потерям среди гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров провел встречу с послом США при НАТО Витакером

Массированные удары и новые инициативы в сфере безопасности

Дипломат также напомнил о создании программы FREYJA и Интегрированной коалиции противоракетной обороны. Ее основали лидеры десяти стран во время встречи в Париже. Коалиция остается открытой для новых участников и призвана усилить защиту Европы от баллистических угроз.

По его данным, в период с 15 по 20 июля в результате российских атак погибли не менее 42 мирных жителя, еще более 270 получили ранения. Во время одной из атак Россия применила против Киева десятки ракет и более сотни ударных беспилотников.

Палагусинец заявил, что удары нацелены на жилые дома, транспорт и гражданскую инфраструктуру, в частности на объекты в Сумской и Одесской областях. Он подчеркнул, что такие действия являются военными преступлениями и требуют решительной реакции международного сообщества.

Отдельно дипломат призвал Европейский Союз принять новый пакет санкций против России в ответ на атаки. Он также напомнил о годовщине катастрофы рейса MH17 и подчеркнул, что безнаказанность только усиливает агрессию.

Читайте: Украина значительно усилила ПВО, а российский истребитель впервые был сбит украинским F-16 в воздушном бою, - генерал США Кейн. ВИДЕО