Попросил Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков ПВО Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Исчерпание запасов ПВО и угроза гуманитарного кризиса зимой

По его словам, украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны, и без них страна не может защититься от баллистических ракет. Именно поэтому Украина не смогла остановить недавние российские атаки на Киев.

Как отмечается, если эту проблему не решить до зимы, российские ракетные атаки могут уничтожить украинские электростанции, оставив без отопления миллионы украинцев и вызвав гуманитарный кризис.

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Потребность Украины в 300 перехватчиках Patriot

Отдельно в публикации отмечается, что война с Ираном также сократила американские запасы ракет-перехватчиков Patriot, что затрудняет их продажу Украине.

По данным издания, Украине к зиме необходимо 300 ракет-перехватчиков для ПВО Patriot.

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Что этому предшествовало?

28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

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