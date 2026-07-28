Зеленский рассказал о результатах переговоров с Трампом: Хорошая встреча, обсудили ПВО и производство ракет Patriot. ФОТОрепортаж

28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост главы государства.

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Переговоры в Вашингтоне: главные темы встречи

В ходе беседы президенты обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и дальнейшее взаимодействие команд.

Зеленский также выразил Дональду Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, которого назвал настоящим другом Украины.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира", - написал Владимир Зеленский.

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Отдельно президенты обсудили возможность получения лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь", - сообщил глава государства.

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Дипломатия и дальнейшие контакты команд

По словам Зеленского, во время встречи также уделили внимание дипломатическому процессу. Стороны договорились, что их команды согласуют детали дальнейшей коммуникации.

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

По данным Financial Times, в Киеве считают эти переговоры важной возможностью возобновить активную военную и политическую поддержку со стороны США после начала второго президентского срока Дональда Трампа.

28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

Также в этот день у президента Украины запланированы встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

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