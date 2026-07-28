Встреча Зеленского и Трампа начнется в 16:30 и пройдет за закрытыми дверями, - Никифоров
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом запланированы на 16:30 по киевскому времени во вторник и пройдут за закрытыми дверями.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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"В 9:30 (16:30 по киевскому времени. — Ред.) встреча с президентом Трампом, действительно без СМИ, и ожидаем только фото оттуда", — сказал Никифоров журналистам.
Кроме того, Зеленский встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).
В 12:30 по вашингтонскому времени (19:30 по киевскому времени) Зеленский примет участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.
Также в 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому времени) президент встретится с сенаторами — соавторами законопроекта Линдси Грэма — и другими конгрессменами.
Ранее СМИ сообщили, что весь состав Сената США пригласили на встречу с Зеленским для обсуждения нового пакета санкций против РФ.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.
- В настоящее время Зеленский уже находится в США.
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