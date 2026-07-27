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Новости Визит Зеленского в США Встреча Трампа и Зеленского
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Трамп и Зеленский обсудят завершение войны во время встречи, — СМИ

Встреча Трампа и Зеленского

В Белом доме готовятся к встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится 28 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале телеканала CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

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Главная тема — завершение войны

Ожидается, что в ходе переговоров основное внимание будет уделено мирному процессу между Россией и Украиной. Именно эта тема станет ключевой во время встречи лидеров.

"Пришло время положить конец войне", — прокомментировал предстоящие переговоры представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует визит в США для участия в церемонии прощания с сенатором Гремом и встречи с Трампом.

Перед этим Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию и встретился с премьер-министром Энди Бернемом.

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Автор: 

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