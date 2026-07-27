Трамп и Зеленский обсудят завершение войны во время встречи, — СМИ
В Белом доме готовятся к встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится 28 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале телеканала CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
Главная тема — завершение войны
Ожидается, что в ходе переговоров основное внимание будет уделено мирному процессу между Россией и Украиной. Именно эта тема станет ключевой во время встречи лидеров.
"Пришло время положить конец войне", — прокомментировал предстоящие переговоры представитель Белого дома.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует визит в США для участия в церемонии прощания с сенатором Гремом и встречи с Трампом.
Перед этим Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию и встретился с премьер-министром Энди Бернемом.
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