Зеленский планирует визит в США для участия в церемонии прощания с сенатором Грэмом и встречи с Трампом, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ.

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Программа визита

Отмечается, что Офис президента планирует визит Зеленского в США, который будет включать участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках продолжения мирных переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

По информации "Суспильного", Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с сенатором Грэмом, который является автором закона о дополнительных санкциях в отношении России.

"Окончательный план визита с полным перечнем встреч и их участников, как и его продолжительность, на данный момент не утвержден", — говорится в публикации.

Источники "Суспильного" добавляют, что в случае, если Зеленский не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в настоящее время обсуждается, кто возглавит украинскую делегацию в США.

О возможной поездке Зеленского в США сообщил со ссылкой на источники и народный депутат Ярослав Железняк.

"По данным источников, уже на этой неделе президент с командой отправятся в командировку в США, где планируется встреча по "мирному треку" + похороны Линдси Грэма. И по результатам переговоров, возможно, (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения) встреча с президентом США", — написал парламентарий.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 22 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

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