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Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером, - Axios
В среду, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Возобновление дипломатических усилий
По данным журналиста, стороны обсудили возобновление дипломатических усилий по прекращению войны.
Более подробной информации о содержании разговора пока нет.
Напомним:
Ранее издание The New York Times писало, что спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.
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