Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером, - Axios

В среду, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.

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Возобновление дипломатических усилий

По данным журналиста, стороны обсудили возобновление дипломатических усилий по прекращению войны.

Более подробной информации о содержании разговора пока нет.

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Напомним:

Ранее издание The New York Times писало, что спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.

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