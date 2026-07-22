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Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, - Axios
У середу, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з посланцями президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це з посиланням на джерело повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення дипломатичних зусиль
За даними журналіста, сторони обговорили відновлення дипломатичних зусиль для закінчення війни.
Більше деталей щодо змісту розмови наразі немає.
Нагадаємо:
Раніше видання The New York Times писало, що спецпредставники президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер і Стів Віткофф відвідають Київ та Москву лише за умови, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Формальні поїздки "заради фотосесії" виключені.
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