Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, - Axios

У середу, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з посланцями президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це з посиланням на джерело повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення дипломатичних зусиль

За даними журналіста, сторони обговорили відновлення дипломатичних зусиль для закінчення війни.

Більше деталей щодо змісту розмови наразі немає.

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Нагадаємо:

Раніше видання The New York Times писало, що спецпредставники президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер і Стів Віткофф відвідають Київ та Москву лише за умови, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Формальні поїздки "заради фотосесії" виключені.

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