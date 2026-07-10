Мирні пропозиції України мають підтримку і серед оточення Путіна, - Зеленський
Пропозиції України, як наблизити мир, мають підтримку не тільки серед партнерів України, а й серед оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Мирні пропозиції Києва підтримують в оточенні диктатора
Глава держави зазначив, що є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії.
"Бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України", - сказав глава держави.
Він подякував українським воїнам за влучність.
"Далекобійні санкції"
"Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії", - додав Зеленський.
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