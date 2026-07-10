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Мирні пропозиції України мають підтримку і серед оточення Путіна, - Зеленський

Зеленський

Пропозиції України, як наблизити мир, мають підтримку не тільки серед партнерів України, а й серед оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирні пропозиції Києва підтримують в оточенні диктатора

Глава держави зазначив, що є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії.

"Бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України", - сказав глава держави.

Він подякував українським воїнам за влучність.

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"Далекобійні санкції"

"Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28307) перемовини (3857) росія (70789)
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Топ коментарі
+11
Угу. Патрушев ще в 2020 в Омані тим пропозиціям аплодував...
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10.07.2026 21:45 Відповісти
+9
ну ти вже путіну списочок з прізвищами хто там хоче миру відіслав разом з двушкой на мацкву? Отстучался на звєзду ХЄРоя расєї, Вован?
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10.07.2026 21:45 Відповісти
+8
воно цей вова, так хоче піти на третій строк ,аж гарячка підпуськає...вже і у ху* ла є голуби миру...нюхати треба меньше 🤡 🤪...
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10.07.2026 21:44 Відповісти

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