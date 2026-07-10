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Новини Припинення війни Вимоги РФ щодо припинення війни
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Росія не погодиться на припинення вогню по лінії фронту, - Лавров

Кремль продовжить війну до досягнення цілей, визначених Путіним

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль продовжить війну до досягнення цілей, визначених Володимиром Путіним, і не змінює своєї позиції щодо завершення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Відповідну заяву  Лавров зробив на спільній пресконференції з главою МЗС Мозамбіку Марією Лукаш.

Він вкотре послався на заяви російського диктатора Володимира Путіна, повторивши озвучені ним у червні 2024 року вимоги як умову для припинення війни.

Тоді, виступаючи в Міністерстві закордонних справ РФ, Путін вимагав повного виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, попри те, що російські війська не змогли повністю їх окупувати. Крім того, Кремль наполягав на міжнародному визнанні цих регіонів, а також Криму, частиною Росії, відмові України від вступу до НАТО та повторив вимоги щодо так званих "демілітаризації" і "денацифікації" України.

Путін також заявляв, що після виконання цих умов Росія нібито "негайно" віддасть наказ про припинення вогню.

"Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ", - наголосив Лавров.

Що передувало?

Лавров також заявив, що Захід остаточно перейшов до "відкритих ультиматумів" на адресу Москви щодо переговорів з Україною.

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Автор: 

Лавров Сергій (1711) припинення вогню (449)
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Топ коментарі
+18
Звісно. Вони хочуть спалити все на своєму шляху.
Які пропозиції зробив найвеличніший ? Що він може запропонувати українцям ? А, знаю. Треба знищити виробництво добротних дронів Вирій. Так переможемо ! А далі у всьому звинуватимо Кличка і Рошен. Безпрограшна тактика.
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10.07.2026 09:10 Відповісти
+14
тоді не 50 мільонів орків будуть сидіти без пального, а вся підіраша.
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10.07.2026 09:09 Відповісти
+11
"Нє хочеш протягивать руку - так протянєш ногі, старий дурак". О. Бендер
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10.07.2026 09:17 Відповісти

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