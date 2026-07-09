Росія більше не вірить, що Захід хоче мирних переговорів щодо України, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід остаточно перейшов до "відкритих ультиматумів" на адресу Москви щодо переговорів з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Интерфакс".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Образи Москви

Лавров визнав, що європейські лідери відкинули забаганки Москви.

"Ми виклали оцінки поточного стану справ навколо України, включаючи дії Заходу, які імітують свою готовність до переговорів. Тепер, як це було оголошено європейцями, (Захід) перейшов до відкритих ультиматумів на адресу Російської Федерації", — обурився очільник МЗС країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України зараз є вікно можливостей для миру. Єдина перевага Путіна – балістика, - Зеленський

За словами Лаврова, західні лідери буцімто "лицемірно продовжують закликати до переговорного рішення",

"Вірити Заходу в те, що він хоче переговорних рішень, більше не будемо. Цей запас доброго ставлення і надій вичерпаний остаточно", — резюмував російський чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо "дух Анкориджа" й існував, то зараз він точно мертвий, - Сибіга

Анкоридж

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі". Його заяву передає російське державне агентство ТАСС.

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці?

15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не збирається розпочинати реальні мирні переговори до 2027 року, - FT