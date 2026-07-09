В України зараз є вікно можливостей для миру. Єдина перевага Путіна – балістика, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, тоді як Росія не має переваги на фронті.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Путіна

"Путін – чи він це знає, чи ні, – але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно такі трагічні страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишались більше нічого немає", –– наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ракети PAC-3 до Patriot від США найближчими днями, - Зеленський

Зеленський також назвав "історичним анекдотом" те, що Росія, економіка якої була орієнтована на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.

"Між нами кажучи, я думаю, що якби Єльцин знав, що через 20+ років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії й через те, що вона сама, дурнувата, вирішила розв’язати війну, він би обрав іншого наступника", — переконаний голова держави.

Перевага України

Він заявив, що Україна зараз має "вікно можливостей" для досягнення справедливого миру.

"Наші команди (України й США – ред.) розуміють, що дійсно зараз у нас є вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Усі бачать відповідні результати. Безумовно, насамперед, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції. Тому я і сказав, що є вікно можливостей", –– додав президент.

Читайте також: Україна має два місяці, щоб схилити РФ до переговорів, - Павел