В України зараз є вікно можливостей для миру. Єдина перевага Путіна – балістика, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, тоді як Росія не має переваги на фронті.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Про Путіна
"Путін – чи він це знає, чи ні, – але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно такі трагічні страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишались більше нічого немає", –– наголосив Зеленський.
Зеленський також назвав "історичним анекдотом" те, що Росія, економіка якої була орієнтована на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.
"Між нами кажучи, я думаю, що якби Єльцин знав, що через 20+ років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії й через те, що вона сама, дурнувата, вирішила розв’язати війну, він би обрав іншого наступника", — переконаний голова держави.
Перевага України
- Він заявив, що Україна зараз має "вікно можливостей" для досягнення справедливого миру.
"Наші команди (України й США – ред.) розуміють, що дійсно зараз у нас є вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Усі бачать відповідні результати. Безумовно, насамперед, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції. Тому я і сказав, що є вікно можливостей", –– додав президент.
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