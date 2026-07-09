У Украины сейчас есть окно возможностей для мира. Единственное преимущество Путина – баллистика, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина стала сильнее как на поле боя, так и в воздухе, в то время как у России нет преимущества на фронте.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Путине

"Путин – знает он об этом или нет, – но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества. Есть баллистика, есть действительно такие трагические, страшные удары по гражданскому населению нашей страны, но это единственное преимущество, которое у него осталось, больше ничего нет", – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский также назвал "историческим анекдотом" то, что Россия, экономика которой была ориентирована на экспорт энергоресурсов, после украинских ударов вынуждена импортировать топливо.

"Между нами говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама, по своей глупости, решила развязать войну, он бы выбрал другого преемника", — убежден глава государства.

Преимущество Украины

Он заявил, что у Украины сейчас есть "окно возможностей" для достижения справедливого мира.

"Наши команды (Украины и США. — Ред.) понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. Все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего, благодаря нашим военным, я им очень благодарен. Они дают мне возможность укреплять мои позиции. Поэтому я и сказал, что есть окно возможностей", — добавил президент.

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