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Новости Мирные переговоры
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У Украины сейчас есть окно возможностей для мира. Единственное преимущество Путина – баллистика, – Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина стала сильнее как на поле боя, так и в воздухе, в то время как у России нет преимущества на фронте.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Путине

"Путин – знает он об этом или нет, – но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества. Есть баллистика, есть действительно такие трагические, страшные удары по гражданскому населению нашей страны, но это единственное преимущество, которое у него осталось, больше ничего нет", – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский также назвал "историческим анекдотом" то, что Россия, экономика которой была ориентирована на экспорт энергоресурсов, после украинских ударов вынуждена импортировать топливо.

"Между нами говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама, по своей глупости, решила развязать войну, он бы выбрал другого преемника", — убежден глава государства.

Преимущество Украины

  • Он заявил, что у Украины сейчас есть "окно возможностей" для достижения справедливого мира.

"Наши команды (Украины и США. — Ред.) понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. Все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего, благодаря нашим военным, я им очень благодарен. Они дают мне возможность укреплять мои позиции. Поэтому я и сказал, что есть окно возможностей", — добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24773) переговоры (5867) путин владимир (32684) война в Украине (8654)
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Топ комментарии
+15
Єдина перевага #уйла, це тупий 🐏 на посаді президента України.
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09.07.2026 20:56 Ответить
+8
Яке вікно?? Що ти ліпиш, почвара??
Я вже втомився від пурги, яку несе це одоробло кожного дня.
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09.07.2026 21:13 Ответить
+7
Розкажи про наумова, кулініча, демченко і баканова.
В потім будеш корчити Потужніча
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09.07.2026 20:57 Ответить

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