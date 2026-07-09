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Новости Мирные переговоры
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У Украины есть два месяца, чтобы склонить РФ к переговорам, - Павел

Павел о переговорах с РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, иначе существует риск эскалации войны со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Павела газете Telegraph

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Окно возможностей

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры", — сказал Павел.

Он предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов, запланированных на 20 сентября

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится", — заявил он.

По словам Павла, союзники должны использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол мирных переговоров в ближайшие недели.

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Внутренние проблемы РФ

Кроме того, он отметил, что сейчас у России немало внутренних проблем.

"Российская общественность все больше настроена против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", — подчеркнул президент Чехии.

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Автор: 

Павел Петр (196) переговоры с Россией (1514)
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Топ комментарии
+10
Не буде ніяких переговорів, ні через два місяці, ні через три, ні через рік, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
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09.07.2026 13:12 Ответить
+5
А зараз що , не єскалація? Яка може ще бути з їхнього боку єскалація? Вони повинні думати що будуть жрати восени.
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09.07.2026 13:09 Ответить
+5
Им похер. Рабам похер от слова "совсем". К ним нельзя подходить с общечеловеческими мерками.
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09.07.2026 13:16 Ответить

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