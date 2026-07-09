У Украины есть два месяца, чтобы склонить РФ к переговорам, - Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, иначе существует риск эскалации войны со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Павела газете Telegraph
Окно возможностей
"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры", — сказал Павел.
Он предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов, запланированных на 20 сентября
"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится", — заявил он.
По словам Павла, союзники должны использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол мирных переговоров в ближайшие недели.
Внутренние проблемы РФ
Кроме того, он отметил, что сейчас у России немало внутренних проблем.
"Российская общественность все больше настроена против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", — подчеркнул президент Чехии.
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