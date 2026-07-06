Никто не может предсказать, как заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, - Рютте

Несмотря на то, что Силы обороны Украины демонстрируют всё лучшие результаты на фронте, намерения российского диктатора Владимира Путина остаются непредсказуемыми. На данный момент ни один из лидеров Запада не может предсказать, какие именно факторы заставят главу Кремля сесть за стол мирных переговоров.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре накануне саммита лидеров стран-членов НАТО заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Зеленский готов, Путин — нет

Рютте обратил внимание на то, что украинская сторона занимает максимально открытую позицию в отношении дипломатического урегулирования конфликта, тогда как российский режим сознательно идет на эскалацию.

"Президент Украины готов сесть за стол переговоров с Путиным в любом формате, чтобы положить конец этой войне. И, очевидно, пока Путин отказывается", — отметил глава Альянса.

При этом Рютте отдельно похвалил администрацию Соединенных Штатов за сохранение и открытие прямых каналов связи с Москвой, поскольку эти шаги, по его словам, помогли "вывести ситуацию из тупика".

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Удары Украины вглубь РФ

Несмотря на отказ Кремля от переговоров, военное и экономическое положение России неуклонно ухудшается под давлением украинских ударов, заявил Рютте.

"Украинцы чувствуют себя все лучше на поле боя. Но в конечном итоге я не могу предсказать, что должно произойти, чтобы Путин сел за стол переговоров. Думаю, что никто здесь не может этого предсказать. Трудно заглянуть в голову этому парню. Но мы видим, что его экономика находится в тяжелом положении. Украина наносит удары вглубь РФ по жизненно важной энергетической и оборонной промышленной инфраструктуре, и, конечно, Украина демонстрирует все лучшие результаты на поле боя", — подчеркнул генсек.

В то же время генсек НАТО призвал союзников избавиться от иллюзий относительно быстрого прорыва, поскольку Путин демонстрирует абсолютное безразличие к жизни собственных граждан и готов бездумно жертвовать по 35 тысяч российских солдат ежемесячно ради продолжения боевых действий.

"Я не знаю, что еще нам нужно сделать, чтобы Путин сел за стол переговоров", – резюмировал Рютте.

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