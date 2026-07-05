РФ не собирается начинать реальные мирные переговоры до 2027 года, - FT

Россия вряд ли согласится на серьёзные переговоры до февраля 2027 года. Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает к этому моменту полностью захватить Донецкую область и дождаться, пока США заставят Украину пойти на уступки.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ не хочет идти на компромиссы

"Сосредоточенность России на максималистских целях Путина означает, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года, отметил источник в Москве, вовлеченный в закрытые переговоры о прекращении войны", — говорится в публикации.

Собеседник издания с российской стороны рассказал, что "на данный момент лучшим вариантом для россиян, как и раньше, остается то, что американцы "передадут" им Украину".

"Они не дают ни малейшего намека на какие-либо уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели… Их позиция на переговорах, по сути, означает, что оснований для переговоров нет", — поделился собеседник издания.

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План Путина в отношении Донецкой области

Кроме того, источники отметили, что Путин отдал приказ своим войскам захватить всю Донецкую область до конца года, несмотря на то, что наземное наступление России значительно замедлилось.

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