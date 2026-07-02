Умеров и Кушнер провели переговоры в последние два дня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему надеется на визит спецпредставителей США в Украину.

Об этом он сказал журналистам на месте российского удара в Дарницком районе Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Умеров и Кушнер провели беседу

Так, по словам Зеленского, в течение последних двух дней состоялись переговоры между главой СНБО Рустемом Умеровым и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент отметил, что по-прежнему надеется на визит Кушнера и посланника Трампа Стива Уиткоффа в Украину, несмотря на то, что поддерживаемые США мирные усилия по прекращению войны уже несколько месяцев находятся в "тупике".

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Зеленский надеется на встречу с Трампом

Зеленский добавил, что надеется на встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО в столице Турции Анкаре на следующей неделе.

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