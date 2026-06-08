Зеленский о разговоре с Уиткоффом и Кушнером: Важна активизация дипломатии для завершения войны

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности беседы со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали разговора

Глава государства охарактеризовал диалог с американскими высокопоставленными чиновниками как "очень позитивный".

"Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины. Понимаем, как много внимания мировой общественности приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель по поводу мира в Европе на повестке дня", — сказал Зеленский.

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Повестка дня на июнь и планы Кремля

Во время телефонного разговора стороны детально скоординировали позиции и обсудили дальнейшие перспективы в контексте предстоящего саммита стран "Группы семи" (G7), а также ряда других важных международных событий в сфере безопасности, запланированных на текущий июнь.

Кроме того, президент ознакомил представителей Белого дома с актуальными данными украинских спецслужб и разведки относительно реальных планов РФ.

"Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Благодарю, Америка! Благодарю Молдову за гостеприимство", — резюмировал украинский лидер.

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Ранее Зеленский говорил, что Киев уже очень долго ожидает визита представителей президента США, поскольку сейчас главным вопросом для США является война в Иране.

В то же время он отметил, что Украина поддерживает постоянный контакт с переговорной группой США и ожидает ее визита.

8 мая Зеленский заявлял, что в Украину на "рубеже весны-лета" должны приехать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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