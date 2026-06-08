Зеленський про розмову з Віткоффом та Кушнером: Важлива активізація дипломатії для завершення війни
Президент Володимир Зеленський розповів подробиці розмови із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
Глава держави схарактеризував діалог з американськими високопосадовцями як "дуже позитивний".
"Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному", - сказав Зеленський.
Порядок денний на червень та плани Кремля
Під час телефонної розмови сторони детально скоординували позиції та обговорили подальші перспективи в контексті майбутнього саміту країн "Групи семи" (G7), а також низки інших важливих міжнародних безпекових подій, запланованих на поточний червень.
Крім того, президент ознайомив представників Білого дому з актуальними даними українських спецслужб і розвідки щодо реальних планів РФ.
"Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність", - резюмував український лідер.
- Раніше Зеленський говорив, що Київ вже дуже довго очікує на візит представників президента США, оскільки зараз головним питанням для США є війна в Ірані.
- Водночас він зазначив, що Україна підтримує постійний контакт із переговорною групою США та очікує на її візит.
- 8 травня Зеленський заявляв, що до України на "на рубежі весни-літа" мають приїхати спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
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