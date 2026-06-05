Росія заявила про регулярні переговори зі США через Віткоффа і Кушнера

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про телефонні розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та постійний діалог між РФ і США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

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Дмитрієв заявив, що провів телефонні розмови зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і радником американського президента, його зятем Джаредом Кушнером.

"Буквально вчора ми говорили телефоном і з ним (із Віткоффом. - ред.), і з Джаредом Кушнером", - сказав Дмитрієв журналістам 4 червня.

Дмитрієв також заявив, що між російською та американською сторонами нібито триває регулярний контакт. Він також стверджує, що США "намагаються сприяти миру".

За його словами, перемовини відбуваються кілька разів на тиждень і можуть активізуватися найближчим часом. Окрім політичних питань, сторони нібито обговорюють і економічну співпрацю.

Раніше Дмитрієв також заявляв, що діалог зі США залишається конструктивним, попри, як він стверджує, спроби його зірвати з боку "євроскептиків".

У Кремлі очікують на можливий візит американських представників

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше повідомив, що в Москві очікують на можливий візит Віткоффа та Кушнера. За його словами, російська сторона буде рада їхньому приїзду, щойно це стане можливим за графіком.

Терміни потенційного візиту наразі не уточнюються.

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