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Новини Переговори із США Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
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Росія заявила про регулярні переговори зі США через Віткоффа і Кушнера

У РФ заявили про регулярні контакти з представниками США та можливі переговори

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про телефонні розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та постійний діалог між РФ і США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

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Дмитрієв заявив, що провів телефонні розмови зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і радником американського президента, його зятем Джаредом Кушнером.

"Буквально вчора ми говорили телефоном і з ним (із Віткоффом. - ред.), і з Джаредом Кушнером", - сказав Дмитрієв журналістам 4 червня.

Дмитрієв також заявив, що між російською та американською сторонами нібито триває регулярний контакт. Він також стверджує, що США "намагаються сприяти миру".

За його словами, перемовини відбуваються кілька разів на тиждень і можуть активізуватися найближчим часом. Окрім політичних питань, сторони нібито обговорюють і економічну співпрацю.

Раніше Дмитрієв також заявляв, що діалог зі США залишається конструктивним, попри, як він стверджує, спроби його зірвати з боку "євроскептиків".

У Кремлі очікують на можливий візит американських представників

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше повідомив, що в Москві очікують на можливий візит Віткоффа та Кушнера. За його словами, російська сторона буде рада їхньому приїзду, щойно це стане можливим за графіком.

Терміни потенційного візиту наразі не уточнюються.

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Автор: 

росія (70321) США (26698) Віткофф Стів (315) Дмитрієв Кирило (22)
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Ми цим двом "переговорникам" регулярно вставляєм пістони - дмитрієв
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05.06.2026 07:34 Відповісти
Напевно, ніяк не можуть домовитися про ціну їх покупки, ху....ло вважає, що досить платить, а їм здається мало
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05.06.2026 07:37 Відповісти
І шо? Навіщо ця інформація?
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05.06.2026 07:47 Відповісти
Для України не важливо, хто кому з них робить мінет, кацапи чи маланці, яких посилає Трампидло в сексуальну пожорож, важливо коли ***** дремене з України
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05.06.2026 07:51 Відповісти
секс по телнфону... .
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05.06.2026 08:14 Відповісти
Судячи зі складу переговорної групи, війна іде між РФ та США...
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05.06.2026 08:30 Відповісти
І до того ж США готові здатися
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05.06.2026 08:48 Відповісти
США вже здались. Хабаду.
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05.06.2026 08:58 Відповісти
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05.06.2026 09:50 Відповісти
 
 