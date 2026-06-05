Россия заявила о регулярных переговорах с США через Уиткоффа и Кушнера
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о телефонных переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также о постоянном диалоге между РФ и США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Дмитриев заявил, что провел телефонные переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником американского президента, его зятем Джаредом Кушнером.
"Буквально вчера мы разговаривали по телефону и с ним (с Уиткоффом. - ред.), и с Джаредом Кушнером", - сказал Дмитриев журналистам 4 июня.
Дмитриев также заявил, что между российской и американской сторонами якобы продолжается регулярный контакт. Он также утверждает, что США "пытаются способствовать миру".
По его словам, переговоры проходят несколько раз в неделю и могут активизироваться в ближайшее время. Помимо политических вопросов, стороны якобы обсуждают и экономическое сотрудничество.
Ранее Дмитриев также заявлял, что диалог с США остается конструктивным, несмотря, как он утверждает, на попытки его сорвать со стороны "евроскептиков".
В Кремле ожидают возможного визита американских представителей
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве ожидают возможного визита Уиткоффа и Кушнера. По его словам, российская сторона будет рада их приезду, как только это станет возможным по графику.
Сроки потенциального визита пока не уточняются.
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