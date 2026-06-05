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Новости Переговоры с США Встреча Уиткоффа и Дмитриева
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Россия заявила о регулярных переговорах с США через Уиткоффа и Кушнера

В РФ заявили о регулярных контактах с представителями США и возможных переговорах

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о телефонных переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также о постоянном диалоге между РФ и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

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Дмитриев заявил, что провел телефонные переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником американского президента, его зятем Джаредом Кушнером.

"Буквально вчера мы разговаривали по телефону и с ним (с Уиткоффом. - ред.), и с Джаредом Кушнером", - сказал Дмитриев журналистам 4 июня.

Дмитриев также заявил, что между российской и американской сторонами якобы продолжается регулярный контакт. Он также утверждает, что США "пытаются способствовать миру".

По его словам, переговоры проходят несколько раз в неделю и могут активизироваться в ближайшее время. Помимо политических вопросов, стороны якобы обсуждают и экономическое сотрудничество.

Ранее Дмитриев также заявлял, что диалог с США остается конструктивным, несмотря, как он утверждает, на попытки его сорвать со стороны "евроскептиков".

В Кремле ожидают возможного визита американских представителей

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве ожидают возможного визита Уиткоффа и Кушнера. По его словам, российская сторона будет рада их приезду, как только это станет возможным по графику.

Сроки потенциального визита пока не уточняются.

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россия (97809) США (29521) Стив Уиткофф (314) Дмитриев Кирилл (22)
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Ми цим двом "переговорникам" регулярно вставляєм пістони - дмитрієв
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05.06.2026 07:34 Ответить
Напевно, ніяк не можуть домовитися про ціну їх покупки, ху....ло вважає, що досить платить, а їм здається мало
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05.06.2026 07:37 Ответить
І шо? Навіщо ця інформація?
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05.06.2026 07:47 Ответить
Для України не важливо, хто кому з них робить мінет, кацапи чи маланці, яких посилає Трампидло в сексуальну пожорож, важливо коли ***** дремене з України
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05.06.2026 07:51 Ответить
секс по телнфону... .
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05.06.2026 08:14 Ответить
Судячи зі складу переговорної групи, війна іде між РФ та США...
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05.06.2026 08:30 Ответить
І до того ж США готові здатися
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05.06.2026 08:48 Ответить
 
 