Україна очікує відповіді США щодо візиту американської делегації до Києва, - ЗМІ

Україна все ще чекає відповіді від США щодо запрошення для американської делегації відвідати Київ.

Про це повідомили в посольстві України у США, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Україна чекає на відповідь

Зазначається, що Вашингтон продовжує розглядати українську пропозицію.

"Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього", - заявили у посольстві.

У диппредставництві заявили, що Київ усвідомлює, що наразі увага США сфокусована на Близькому Сході, однак українська сторона сподівається, що ситуація в регіоні невдовзі стабілізується, і фокус уваги знову повернеться до України.

"Це важливо, оскільки наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу",- заявили у посольстві.

Також у дипустанові додали, що Україна готова до переговорів, а Зеленський відкритий до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

