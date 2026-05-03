Україна очікує відповіді США щодо візиту американської делегації до Києва, - ЗМІ

Україна очікує відповіді США щодо візиту посланців Трампа до Києва

Україна все ще чекає відповіді від США щодо запрошення для американської делегації відвідати Київ.

Про це повідомили в посольстві України у США, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Україна чекає на відповідь 

Зазначається, що Вашингтон продовжує розглядати українську пропозицію.

"Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього", - заявили у посольстві.

У диппредставництві заявили, що Київ усвідомлює, що наразі увага США сфокусована на Близькому Сході, однак українська сторона сподівається, що ситуація в регіоні невдовзі стабілізується, і фокус уваги знову повернеться до України.

"Це важливо, оскільки наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу",- заявили у посольстві.

Також у дипустанові додали, що Україна готова до переговорів, а Зеленський відкритий до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

США (26445)
Топ коментарі
Вони вже не приїдуть, Вова. Тебе твоя мєндєльша назвала корупціонером, який наживається на війні:

https://streamable.com/ijtezg

А якщо мєндєльша так сказала, то так воно і є. Все інше чистісінької води антисемітизм
03.05.2026 19:57 Відповісти
Московським лайном ******, смердить, що з Оману, що з Анкоріджу….
03.05.2026 20:00 Відповісти
І що вони хочуть почути від цих двох проросійських євреїв ?
03.05.2026 19:58 Відповісти
очікує відповіді чи очкує від мовчанки? гідрант не полишає сподівань черговий раз заглянути в очко )(уйла і побачити там мир.
03.05.2026 19:57 Відповісти
І що вони хочуть почути від цих двох проросійських євреїв ?
03.05.2026 19:58 Відповісти
Московським лайном ******, смердить, що з Оману, що з Анкоріджу….
03.05.2026 20:00 Відповісти
Рейтинг схвалення Трампа впав до 37%. Це є найнижчим показником за цей президентський термін, пише ABC News.
А рейтинг несхвалення досягнув рекордно високих за обидва президентські терміни показників у 62%.

Згідно з опитуванням, дві третини американців також вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а перевага демократів над республіканцями зросла на цілих п'ять пунктів.

Втім, Трампа продовжують схвалювати 85% республіканців.

76% американців не схвалюють, як Трамп справляється з вартістю життя в США. Ще 72% незадоволені тим, як він справляється з інфляцією. А 65% не схвалюють загалом те, як він керує економікою. І це рекордно високий показник за обидва президентські терміни Трампа.

Разом з тим 66% американських громадян невдоволені тим, як Трамп вирішує ситуацію з Іраном. 65% - як він будує відносини із союзниками США.
03.05.2026 20:01 Відповісти
Більшість його виборців підтримують внутрішню політику щодо емігрантів, там складна політична система, може бути більша підтримка але програш в ключових штатах.

Навіть президента обирає не більшість виборців, а делегати.
03.05.2026 20:22 Відповісти
Низький рейтиг Трампа - як результат - осінню 2026, республіканці на виборах - пролетять.
03.05.2026 20:32 Відповісти
Трамп є катастрофою Республіканської партії. Оскільки в Америці двопартійна система, то їхні фашисти могли прийти до влади тільки у складі Республіканської партії. Отака специфіка.
03.05.2026 20:33 Відповісти
Хто підтримуе, може раніше підтримували, але потім Трамп випустив своїх опричників які на вулицях стали буквально в людей стріляти. Він бореться з мігрантами приблизно методами наших ТЦК.
03.05.2026 20:40 Відповісти
В тебе багато знайомих з американськими паспортами? Я добре знаю яка там ситуація. Просто те що розвів Байден з мексами і картелями і привело Трампа до влади. Тому не все так однозначно.
03.05.2026 23:18 Відповісти
Трампа схвалюють лише його мага.
03.05.2026 20:37 Відповісти
Чудово було б, якби делегація прибула 8 травня на пару днів. А зе не погодив ніякого перемир'я з пупой.
03.05.2026 20:06 Відповісти
"Вову" вже відверто шлють нах ..
03.05.2026 20:10 Відповісти
Нехай на весь травень заїдуть.. хоч поспимо..
03.05.2026 20:16 Відповісти
В черговий раз послухати потужне бекання, а нафіга тоді їхати .
03.05.2026 20:16 Відповісти
Давайте пройдемося по пунктах.
1. Закінчити війну як? Росія продовжує імперити далі чи поступово переходить до моделі нації?
У ЗЕ над цим питанням навіть не задумуються.
2.справедливий мир? Росія відключається до кордонів 1991-го у відповідності до Статуту ООН, який вона на відміну від Будапештського меморандуму підписувала?
3. "Не повторилася знову". Це вже повністю єретичне твердження, бо пришестя Звіра і Христа має циклічний характер і з певною періодичністю повторюється. Так можуть мислити люди, для яких Томос=термос.
4. Гарантії безпеки. Від Дональда Трампа, який заявляє, що йому не потрібен Папа Римський, який буде його критикувати?
Він і так як справжній християнин має діяти щодо Москви і Путіна, як це прописано в Іоана Богослова. Тобто має спалити живцем Путіна і Гундяєва. ☝️
03.05.2026 20:23 Відповісти
Про кордони 91 року треба забути на 10-20 років.... Чи скільки потрібно щоб в рашці почалася нова "Перестройка".
03.05.2026 20:41 Відповісти
До зеішака ніхто не хоче їхати тому що він не договоздатен
03.05.2026 20:23 Відповісти
Нафiга цi два байстрюка тут потрiбнi ?
03.05.2026 20:28 Відповісти
нахєр Біба і Боба тут треба. Хай продовжують їздити у москву за гешефтами. Може наїздять собі на судові процеси років через п'ять.
03.05.2026 20:45 Відповісти
Питання-накуя вони тут потрібні? Підвивати рудому псу про програш України? Про необхідність здачі територій? Перси погнали цю гниду смачними тряпками,і воно залізло під лавку і не писне."Переможець" Маланки,блін.
03.05.2026 20:57 Відповісти
Яку відповідь від Краснова чекаєте? Нових старих БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ВІД США? ГРАБЛІ ГАРАНТІЙ символ Осла Апокаліпсису.
03.05.2026 21:13 Відповісти
для чого зустрічатися з американськими співучасниками рашистської окупації України , та посібниками рашистського геноциду українського народу???
03.05.2026 22:41 Відповісти
"Це важливо, оскільки наш пріоритет один - ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу"
Ці двоє аж ніяк не наблизять до закінчення війни і тем більше до справедливого миру.
І гарантії безпеки від США вже нічого не варті. Трамп це довів і по захисту союзників в перській затоці і по виводу військ з Європи. І якщо Трампу все це минеться, його чисельні порушення законів, перестибування через Конргес, то довіри штатам вже не буде. Навіть якщо буде адекватний наступний президент. Це лише на 4 роки, а потім знову "трампець".
03.05.2026 22:57 Відповісти
 
 