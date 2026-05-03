Україна очікує відповіді США щодо візиту американської делегації до Києва, - ЗМІ
Україна все ще чекає відповіді від США щодо запрошення для американської делегації відвідати Київ.
Про це повідомили в посольстві України у США, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Україна чекає на відповідь
Зазначається, що Вашингтон продовжує розглядати українську пропозицію.
"Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього", - заявили у посольстві.
У диппредставництві заявили, що Київ усвідомлює, що наразі увага США сфокусована на Близькому Сході, однак українська сторона сподівається, що ситуація в регіоні невдовзі стабілізується, і фокус уваги знову повернеться до України.
"Це важливо, оскільки наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу",- заявили у посольстві.
Також у дипустанові додали, що Україна готова до переговорів, а Зеленський відкритий до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.
А рейтинг несхвалення досягнув рекордно високих за обидва президентські терміни показників у 62%.
Згідно з опитуванням, дві третини американців також вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а перевага демократів над республіканцями зросла на цілих п'ять пунктів.
Втім, Трампа продовжують схвалювати 85% республіканців.
76% американців не схвалюють, як Трамп справляється з вартістю життя в США. Ще 72% незадоволені тим, як він справляється з інфляцією. А 65% не схвалюють загалом те, як він керує економікою. І це рекордно високий показник за обидва президентські терміни Трампа.
Разом з тим 66% американських громадян невдоволені тим, як Трамп вирішує ситуацію з Іраном. 65% - як він будує відносини із союзниками США.
Більшість його виборців підтримують внутрішню політику щодо емігрантів, там складна політична система, може бути більша підтримка але програш в ключових штатах.
Навіть президента обирає не більшість виборців, а делегати.
1. Закінчити війну як? Росія продовжує імперити далі чи поступово переходить до моделі нації?
У ЗЕ над цим питанням навіть не задумуються.
2.справедливий мир? Росія відключається до кордонів 1991-го у відповідності до Статуту ООН, який вона на відміну від Будапештського меморандуму підписувала?
Ці двоє аж ніяк не наблизять до закінчення війни і тем більше до справедливого миру.
І гарантії безпеки від США вже нічого не варті. Трамп це довів і по захисту союзників в перській затоці і по виводу військ з Європи. І якщо Трампу все це минеться, його чисельні порушення законів, перестибування через Конргес, то довіри штатам вже не буде. Навіть якщо буде адекватний наступний президент. Це лише на 4 роки, а потім знову "трампець".