Віткофф та Кушнер відклали візит до Києва через відсутність прогресу в переговорах, - Kyiv Independent
Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.
Про це дізналося видання The Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.
Застій у перемовинах
Попри місяці внутрішніх обговорень можливого візиту, який мав би стати для обох комісарів першим в Україні, вони досі не прибули. Натомість Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву для зустрічей з Путіним.
"Вони багато разів обіцяли приїхати, але досі жодного разу не виконали обіцянку", — заявив високопоставлений український чиновник, знайомий з ситуацією, підкреслюючи роздратування в Києві через нерівномірність дипломатичної активності.
Це невдоволення вже вилилося й у публічну критику, коли Зеленський відкрито засудив підхід посланців, назвавши їхні неодноразові поїздки до Росії без відповідного візиту до України проявом неповаги.
- Планувався не просто візит ввічливості. За словами одного джерела, поїздка мала стати тригером для відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, Росією та США в момент, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.
Побоювання США
За планом, Віткофф і Кушнер мали спочатку приїхати до Києва, зустрітися з Зеленським, а вже потім вирушити до Москви на переговори з Путіним. Натомість існують і практичні труднощі, каже джерело, адже єдиний реальний спосіб дістатися до Києва — залізницею.
"У них є своя проблема з необхідністю їхати потягом", — сказав один з учасників обговорень. — "Для Віткоффа це складно".
Іншою причиною є побоювання з боку американців, що турне в Україну та потім в Москву знову не дасть результатів. Ключовим каменем спотикання залишається питання територій.
Водночас увага США змістилася на війну з Іраном, що також впливає на дипломатичну активність щодо України.
У Києві визнають: без нових пропозицій та зрушень такий візит може бути лише символічним. Натомість американський чиновник підтвердив The Kyiv Independent, що візит залишається на порядку денному, але "він ще не підтверджений".
"Я поділилася з сомельє історію про те, як за два тижні до повномасштабного відмовилася пити дороге вино, бо все, що ми мали в погребу, було занадто дорого, щоб пити ввечері на кухні. Ми навіть поїхали тоді в магазин за дешевою пляшкою.
«Чого ти чекаєш?» - спитав мене чоловік. І я сказала, що чекаю особливого моменту, коли зберуться друзі, ми відкоркуємо вино і будемо говорити про час і смакувати його в кожному ковтку.
Через два тижні наш будинок був окупований, і в першому відео, яке надіслав мені чоловік після звільнення Бучі, на підлозі валялися порожні пляшки «для особливого моменту», які випили окупанти.
Пообіцяй ніколи й нічого не відкладати на потім".
А в Україні- прставлять на місце- катайся тільки в вагоні туди- сюди..
Хороший комментарий https://www.nytimes.com/2026/04/30/world/europe/trump-putin-ukraine-zelensky-peace-talks.html The New York Times о реакции Украины... Заголовок: «Трамп и Путин разговаривают, Украина жмёт плечами.
Тезисно.
«На протяжении 2025-го любой звонок Трампа и Путина ставил Киев на грань. Украинские должностные лица боялись, что их страна может быть продана американским президентом, склонным потакать своему российскому визави. После каждого звонка они спешили выяснить, о чём шла речь, зачастую с целью смягчить последствия. На этот раз реакция Киева была другой: вместо паники там пожали плечами.
Реагируя, Зеленский сказал, что поручил своей команде выяснить, что обсуждалось, включая предложение Кремля о коротком прекращении огня. Но не было никакого намёка, что Зеленский пытался поговорить с Трампом или консультировался с европейскими союзниками, как это было ранее. А к утру четверга новости о звонке едва можно было найти на украинских новостных сайтах.
Такая реакция Украины имеет простое объяснение - спустя год подобные разговоры не смогли сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры. Украинцы перестали связывать с ними свои страхи или, в некоторых случаях, возлагать на них надежды. Настроения в Украине изменились от высоких ожиданий, что Трамп сможет принести мир, до глубоко укоренённого убеждения, что он этого не сделает.
Украинская растущая оборонная промышленность постепенно позволила ей воевать своими силами, менее полагаясь на поставки из США».
Так в чому проблема? Україна відкриває свій повітряний простір, тампон попереджає *****, щоб не стріляв, і вони можуть на літачку туди-сюди злітати.
У перекладі з лукаво-дипломатичного на "откровенно пролетарский" Віткофф та Кушнерм відклали візит до Києва через відмову Києва прийняти умови Кремля.
Віткофф і Кушнер посланці Кремля?
НІБИ ще практичні труднощі: єдиний реальний спосіб дістатися до Києва - залізницею.