УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Візит Віткоффа в Україну
2 920 28

Віткофф та Кушнер відклали візит до Києва через відсутність прогресу в переговорах, - Kyiv Independent

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

Про це дізналося видання The Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Застій у перемовинах

Попри місяці внутрішніх обговорень можливого візиту, який мав би стати для обох комісарів першим в Україні, вони досі не прибули. Натомість Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву для зустрічей з Путіним.

"Вони багато разів обіцяли приїхати, але досі жодного разу не виконали обіцянку", — заявив високопоставлений український чиновник, знайомий з ситуацією, підкреслюючи роздратування в Києві через нерівномірність дипломатичної активності.

Це невдоволення вже вилилося й у публічну критику, коли Зеленський відкрито засудив підхід посланців, назвавши їхні неодноразові поїздки до Росії без відповідного візиту до України проявом неповаги.

  • Планувався не просто візит ввічливості. За словами одного джерела, поїздка мала стати тригером для відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, Росією та США в момент, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.

Побоювання США

За планом, Віткофф і Кушнер мали спочатку приїхати до Києва, зустрітися з Зеленським, а вже потім вирушити до Москви на переговори з Путіним. Натомість існують і практичні труднощі, каже джерело, адже єдиний реальний спосіб дістатися до Києва — залізницею.

"У них є своя проблема з необхідністю їхати потягом", — сказав один з учасників обговорень. — "Для Віткоффа це складно".

Іншою причиною є побоювання з боку американців, що турне в Україну та потім в Москву знову не дасть результатів. Ключовим каменем спотикання залишається питання територій.

Водночас увага США змістилася на війну з Іраном, що також впливає на дипломатичну активність щодо України.

У Києві визнають: без нових пропозицій та зрушень такий візит може бути лише символічним. Натомість американський чиновник підтвердив The Kyiv Independent, що візит залишається на порядку денному, але "він ще не підтверджений".

Автор: 

візит (1746) Кушнер Джаред (67) перемовини (3733) США (26427) Віткофф Стів (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
+18
два заказних пiд..рiв.
показати весь коментар
01.05.2026 22:59
+13
+13
Баба з возу...
показати весь коментар
01.05.2026 23:01
+8
+8
Поіхали вирішувати питання до Міндіча в Ізраїль?
показати весь коментар
01.05.2026 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайшов тут оригінальне фото...

показати весь коментар
02.05.2026 00:07 Відповісти
Ну ті два то зрозуміло не ідуть, а той самий жебрак умеров вже повернувся до України, чи ні?
показати весь коментар
01.05.2026 23:01
Вже не повернеться. Через пару місяців за нього навіть не буде чути.
показати весь коментар
01.05.2026 23:07
Чиберек не повернется.
показати весь коментар
02.05.2026 06:10
Баба з возу...
показати весь коментар
01.05.2026 23:01
Про відкладачів на потім вітька і зятька...
"Я поділилася з сомельє історію про те, як за два тижні до повномасштабного відмовилася пити дороге вино, бо все, що ми мали в погребу, було занадто дорого, щоб пити ввечері на кухні. Ми навіть поїхали тоді в магазин за дешевою пляшкою.

«Чого ти чекаєш?» - спитав мене чоловік. І я сказала, що чекаю особливого моменту, коли зберуться друзі, ми відкоркуємо вино і будемо говорити про час і смакувати його в кожному ковтку.

Через два тижні наш будинок був окупований, і в першому відео, яке надіслав мені чоловік після звільнення Бучі, на підлозі валялися порожні пляшки «для особливого моменту», які випили окупанти.
Пообіцяй ніколи й нічого не відкладати на потім".
показати весь коментар
01.05.2026 23:09
Для Віткоффа важко іхати ЖД... принцу не важко, баризі важко.... Нахер воно нам надо, у нас таких дворянських дінастій дехеріщща.
показати весь коментар
01.05.2026 23:16
🤣🤣
показати весь коментар
02.05.2026 00:14
переговоры?! сереьезно?! как можно мокшанский ультиматум Укриане называть переговорами? хотя чему тут удивляться. с трампом-красновым, и его прихлебателями давно все ясно
показати весь коментар
01.05.2026 23:17
Хе-хе, три чужинці мали перетерти про чужу їм Україну...
показати весь коментар
02.05.2026 03:56
просто сциконули.
показати весь коментар
01.05.2026 23:19
А якщо реально, у чому сенс візиту Зятьків в Україну? В мокві їм по вухам казками їздять про 12 трільонів. Що Трумп із сім'єю " заробить" в рф, це хоч приємно.
А в Україні- прставлять на місце- катайся тільки в вагоні туди- сюди..
А в Україні- прставлять на місце- катайся тільки в вагоні туди- сюди..
показати весь коментар
01.05.2026 23:32
БІБА і БОБА - 2 імбіцила.
показати весь коментар
01.05.2026 23:34
Ну и хорошо, нечего деньги тратить украинских налогоплательщиков на бессмысленный приём.
показати весь коментар
01.05.2026 23:40
Не для того мати вітькова таку квіточку народила, щоб воно в поїзді їхало. Щоб мільярдера ріелтора - та в поїзд? Подуріли?
показати весь коментар
01.05.2026 23:57
Вітька в поїзді шатає?
показати весь коментар
02.05.2026 00:15
https://t.me/ToBeOr_Official/20581 Быть Или:

Хороший комментарий https://www.nytimes.com/2026/04/30/world/europe/trump-putin-ukraine-zelensky-peace-talks.html The New York Times о реакции Украины... Заголовок: «Трамп и Путин разговаривают, Украина жмёт плечами.
Тезисно.
«На протяжении 2025-го любой звонок Трампа и Путина ставил Киев на грань. Украинские должностные лица боялись, что их страна может быть продана американским президентом, склонным потакать своему российскому визави. После каждого звонка они спешили выяснить, о чём шла речь, зачастую с целью смягчить последствия. На этот раз реакция Киева была другой: вместо паники там пожали плечами.
Реагируя, Зеленский сказал, что поручил своей команде выяснить, что обсуждалось, включая предложение Кремля о коротком прекращении огня. Но не было никакого намёка, что Зеленский пытался поговорить с Трампом или консультировался с европейскими союзниками, как это было ранее. А к утру четверга новости о звонке едва можно было найти на украинских новостных сайтах.
Такая реакция Украины имеет простое объяснение - спустя год подобные разговоры не смогли сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры. Украинцы перестали связывать с ними свои страхи или, в некоторых случаях, возлагать на них надежды. Настроения в Украине изменились от высоких ожиданий, что Трамп сможет принести мир, до глубоко укоренённого убеждения, что он этого не сделает.
Украинская растущая оборонная промышленность постепенно позволила ей воевать своими силами, менее полагаясь на поставки из США».
показати весь коментар
02.05.2026 00:16
"куйло" наказав американським агентам наразі припинити всі переговори....
показати весь коментар
02.05.2026 00:18
Штепсель і Тарапунька
показати весь коментар
02.05.2026 00:45
Їх тут в тєліку називають агентами по нерухомості, або рієлторами.
показати весь коментар
02.05.2026 01:13
показати весь коментар
02.05.2026 01:25 Відповісти
"У них є своя проблема з необхідністю їхати потягом", - сказав один з учасників обговорень. - "Для Віткоффа це складно".

Так в чому проблема? Україна відкриває свій повітряний простір, тампон попереджає *****, щоб не стріляв, і вони можуть на літачку туди-сюди злітати.
показати весь коментар
02.05.2026 02:23
Продажному рудому псові разом з москалями ніяк не вдається пропхнути поступки України територіями. Знову через відгодовуване ФБР НАБУ дістали змонтовані плівки. Один майор грався з плівками, і що з цього вийшло? Україну поюзали з допомогою янкі та кацапів. Сьогодні знову пропонують стати на ті ж граблі. Але янкі,гоу хоум. М'яко кажучи.
показати весь коментар
02.05.2026 06:34
Віткофф та Кушнер відклали візит до Києва через відсутність прогресу в переговорах,

У перекладі з лукаво-дипломатичного на "откровенно пролетарский" Віткофф та Кушнерм відклали візит до Києва через відмову Києва прийняти умови Кремля.

Віткофф і Кушнер посланці Кремля?
Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву для зустрічей з Путіним.

НІБИ ще практичні труднощі: єдиний реальний спосіб дістатися до Києва - залізницею.
показати весь коментар
02.05.2026 07:03
Бажано назавжди.
показати весь коментар
02.05.2026 08:29
 
 