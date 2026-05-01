Віткофф та Кушнер відклали візит до Києва через відсутність прогресу в переговорах, - Kyiv Independent

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

Про це дізналося видання The Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.

Застій у перемовинах

Попри місяці внутрішніх обговорень можливого візиту, який мав би стати для обох комісарів першим в Україні, вони досі не прибули. Натомість Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву для зустрічей з Путіним.

"Вони багато разів обіцяли приїхати, але досі жодного разу не виконали обіцянку", — заявив високопоставлений український чиновник, знайомий з ситуацією, підкреслюючи роздратування в Києві через нерівномірність дипломатичної активності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкретики щодо можливого візиту Віткоффа і Кушнера до РФ наразі немає, - Пєсков

Це невдоволення вже вилилося й у публічну критику, коли Зеленський відкрито засудив підхід посланців, назвавши їхні неодноразові поїздки до Росії без відповідного візиту до України проявом неповаги.

Планувався не просто візит ввічливості. За словами одного джерела, поїздка мала стати тригером для відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, Росією та США в момент, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.

Побоювання США

За планом, Віткофф і Кушнер мали спочатку приїхати до Києва, зустрітися з Зеленським, а вже потім вирушити до Москви на переговори з Путіним. Натомість існують і практичні труднощі, каже джерело, адже єдиний реальний спосіб дістатися до Києва — залізницею.

"У них є своя проблема з необхідністю їхати потягом", — сказав один з учасників обговорень. — "Для Віткоффа це складно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський

Іншою причиною є побоювання з боку американців, що турне в Україну та потім в Москву знову не дасть результатів. Ключовим каменем спотикання залишається питання територій.

Водночас увага США змістилася на війну з Іраном, що також впливає на дипломатичну активність щодо України.

У Києві визнають: без нових пропозицій та зрушень такий візит може бути лише символічним. Натомість американський чиновник підтвердив The Kyiv Independent, що візит залишається на порядку денному, але "він ще не підтверджений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до України: Після Великодніх свят знайдемо дату