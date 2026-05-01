Уиткофф и Кушнер отложили визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, — Kyiv Independent

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву вновь не принесет конкретных результатов.

Об этом стало известно изданию The Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Застой в переговорах

Несмотря на месяцы внутренних обсуждений возможного визита, который должен был стать для обоих комиссаров первым в Украину, они до сих пор не прибыли. Зато Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали Москву для встреч с Путиным.

"Они много раз обещали приехать, но до сих пор ни разу не выполнили обещание", — заявил высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с ситуацией, подчеркивая раздражение в Киеве из-за неравномерности дипломатической активности.

Это недовольство уже вылилось и в публичную критику, когда Зеленский открыто осудил подход посланников, назвав их неоднократные поездки в Россию без соответствующего визита в Украину проявлением неуважения.

Планировался не просто визит вежливости. По словам одного источника, поездка должна была стать триггером для возобновления трехсторонней дипломатии между Украиной, Россией и США в момент, когда переговоры фактически зашли в тупик.

Опасения США

По плану, Уиткофф и Кушнер должны были сначала приехать в Киев, встретиться с Зеленским, а уже потом отправиться в Москву на переговоры с Путиным. Однако существуют и практические трудности, говорит источник, ведь единственный реальный способ добраться до Киева — по железной дороге.

"У них есть своя проблема с необходимостью ехать на поезде", — сказал один из участников обсуждений. — "Для Уиткоффа это сложно".

Другой причиной являются опасения со стороны американцев, что турне в Украину, а затем в Москву снова не даст результатов. Ключевым камнем преткновения остается вопрос территорий.

В то же время внимание США сместилось на войну с Ираном, что также влияет на дипломатическую активность в отношении Украины.

В Киеве признают: без новых предложений и сдвигов такой визит может быть лишь символическим. В свою очередь, американский чиновник подтвердил The Kyiv Independent, что визит остается в повестке дня, но "он еще не подтвержден".

