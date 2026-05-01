Уиткофф и Кушнер отложили визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, — Kyiv Independent

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву вновь не принесет конкретных результатов.

Об этом стало известно изданию The Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

Застой в переговорах

Несмотря на месяцы внутренних обсуждений возможного визита, который должен был стать для обоих комиссаров первым в Украину, они до сих пор не прибыли. Зато Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали Москву для встреч с Путиным.

"Они много раз обещали приехать, но до сих пор ни разу не выполнили обещание", — заявил высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с ситуацией, подчеркивая раздражение в Киеве из-за неравномерности дипломатической активности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкретики относительно возможного визита Виткоффа и Кушнера в РФ пока нет, — Песков

Это недовольство уже вылилось и в публичную критику, когда Зеленский открыто осудил подход посланников, назвав их неоднократные поездки в Россию без соответствующего визита в Украину проявлением неуважения.

  • Планировался не просто визит вежливости. По словам одного источника, поездка должна была стать триггером для возобновления трехсторонней дипломатии между Украиной, Россией и США в момент, когда переговоры фактически зашли в тупик.

Опасения США

По плану, Уиткофф и Кушнер должны были сначала приехать в Киев, встретиться с Зеленским, а уже потом отправиться в Москву на переговоры с Путиным. Однако существуют и практические трудности, говорит источник, ведь единственный реальный способ добраться до Киева — по железной дороге.

"У них есть своя проблема с необходимостью ехать на поезде", — сказал один из участников обсуждений. — "Для Уиткоффа это сложно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не нужно делать сенсацию из визита Виткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, — Зеленский

Другой причиной являются опасения со стороны американцев, что турне в Украину, а затем в Москву снова не даст результатов. Ключевым камнем преткновения остается вопрос территорий.

В то же время внимание США сместилось на войну с Ираном, что также влияет на дипломатическую активность в отношении Украины.

В Киеве признают: без новых предложений и сдвигов такой визит может быть лишь символическим. В свою очередь, американский чиновник подтвердил The Kyiv Independent, что визит остается в повестке дня, но "он еще не подтвержден".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите Виткоффа и Кушнера в Украину: После пасхальных праздников найдем дату

+15
два заказних пiд..рiв.
показать весь комментарий
01.05.2026 22:59 Ответить
+12
Баба з возу...
показать весь комментарий
01.05.2026 23:01 Ответить
+8
Поіхали вирішувати питання до Міндіча в Ізраїль?
показать весь комментарий
01.05.2026 22:59 Ответить
Поіхали вирішувати питання до Міндіча в Ізраїль?
показать весь комментарий
01.05.2026 22:59 Ответить
два заказних пiд..рiв.
показать весь комментарий
01.05.2026 22:59 Ответить
Знайшов тут оригінальне фото...

показать весь комментарий
02.05.2026 00:07 Ответить
Ну ті два то зрозуміло не ідуть, а той самий жебрак умеров вже повернувся до України, чи ні?
показать весь комментарий
01.05.2026 23:01 Ответить
Вже не повернеться. Через пару місяців за нього навіть не буде чути.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:07 Ответить
Чиберек не повернется.
показать весь комментарий
02.05.2026 06:10 Ответить
Баба з возу...
показать весь комментарий
01.05.2026 23:01 Ответить
Про відкладачів на потім вітька і зятька...
"Я поділилася з сомельє історію про те, як за два тижні до повномасштабного відмовилася пити дороге вино, бо все, що ми мали в погребу, було занадто дорого, щоб пити ввечері на кухні. Ми навіть поїхали тоді в магазин за дешевою пляшкою.

«Чого ти чекаєш?» - спитав мене чоловік. І я сказала, що чекаю особливого моменту, коли зберуться друзі, ми відкоркуємо вино і будемо говорити про час і смакувати його в кожному ковтку.

Через два тижні наш будинок був окупований, і в першому відео, яке надіслав мені чоловік після звільнення Бучі, на підлозі валялися порожні пляшки «для особливого моменту», які випили окупанти.
Пообіцяй ніколи й нічого не відкладати на потім".
показать весь комментарий
01.05.2026 23:09 Ответить
Для Віткоффа важко іхати ЖД... принцу не важко, баризі важко.... Нахер воно нам надо, у нас таких дворянських дінастій дехеріщща.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:16 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
02.05.2026 00:14 Ответить
переговоры?! сереьезно?! как можно мокшанский ультиматум Укриане называть переговорами? хотя чему тут удивляться. с трампом-красновым, и его прихлебателями давно все ясно
показать весь комментарий
01.05.2026 23:17 Ответить
Хе-хе, три чужинці мали перетерти про чужу їм Україну...
показать весь комментарий
02.05.2026 03:56 Ответить
просто сциконули.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:19 Ответить
А якщо реально, у чому сенс візиту Зятьків в Україну? В мокві їм по вухам казками їздять про 12 трільонів. Що Трумп із сім'єю " заробить" в рф, це хоч приємно.
А в Україні- прставлять на місце- катайся тільки в вагоні туди- сюди..
показать весь комментарий
01.05.2026 23:32 Ответить
БІБА і БОБА - 2 імбіцила.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:34 Ответить
Ну и хорошо, нечего деньги тратить украинских налогоплательщиков на бессмысленный приём.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:40 Ответить
Не для того мати вітькова таку квіточку народила, щоб воно в поїзді їхало. Щоб мільярдера ріелтора - та в поїзд? Подуріли?
показать весь комментарий
01.05.2026 23:57 Ответить
Вітька в поїзді шатає?
показать весь комментарий
02.05.2026 00:15 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20581 Быть Или:

Хороший комментарий https://www.nytimes.com/2026/04/30/world/europe/trump-putin-ukraine-zelensky-peace-talks.html The New York Times о реакции Украины... Заголовок: «Трамп и Путин разговаривают, Украина жмёт плечами.
Тезисно.
«На протяжении 2025-го любой звонок Трампа и Путина ставил Киев на грань. Украинские должностные лица боялись, что их страна может быть продана американским президентом, склонным потакать своему российскому визави. После каждого звонка они спешили выяснить, о чём шла речь, зачастую с целью смягчить последствия. На этот раз реакция Киева была другой: вместо паники там пожали плечами.
Реагируя, Зеленский сказал, что поручил своей команде выяснить, что обсуждалось, включая предложение Кремля о коротком прекращении огня. Но не было никакого намёка, что Зеленский пытался поговорить с Трампом или консультировался с европейскими союзниками, как это было ранее. А к утру четверга новости о звонке едва можно было найти на украинских новостных сайтах.
Такая реакция Украины имеет простое объяснение - спустя год подобные разговоры не смогли сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры. Украинцы перестали связывать с ними свои страхи или, в некоторых случаях, возлагать на них надежды. Настроения в Украине изменились от высоких ожиданий, что Трамп сможет принести мир, до глубоко укоренённого убеждения, что он этого не сделает.
Украинская растущая оборонная промышленность постепенно позволила ей воевать своими силами, менее полагаясь на поставки из США».
показать весь комментарий
02.05.2026 00:16 Ответить
"куйло" наказав американським агентам наразі припинити всі переговори....
показать весь комментарий
02.05.2026 00:18 Ответить
Штепсель і Тарапунька
показать весь комментарий
02.05.2026 00:45 Ответить
Їх тут в тєліку називають агентами по нерухомості, або рієлторами.
показать весь комментарий
02.05.2026 01:13 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2026 01:25 Ответить
"У них є своя проблема з необхідністю їхати потягом", - сказав один з учасників обговорень. - "Для Віткоффа це складно".

Так в чому проблема? Україна відкриває свій повітряний простір, тампон попереджає *****, щоб не стріляв, і вони можуть на літачку туди-сюди злітати.
показать весь комментарий
02.05.2026 02:23 Ответить
Продажному рудому псові разом з москалями ніяк не вдається пропхнути поступки України територіями. Знову через відгодовуване ФБР НАБУ дістали змонтовані плівки. Один майор грався з плівками, і що з цього вийшло? Україну поюзали з допомогою янкі та кацапів. Сьогодні знову пропонують стати на ті ж граблі. Але янкі,гоу хоум. М'яко кажучи.
показать весь комментарий
02.05.2026 06:34 Ответить
Віткофф та Кушнер відклали візит до Києва через відсутність прогресу в переговорах,

У перекладі з лукаво-дипломатичного на "откровенно пролетарский" Віткофф та Кушнерм відклали візит до Києва через відмову Києва прийняти умови Кремля.

Віткофф і Кушнер посланці Кремля?
Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву для зустрічей з Путіним.

НІБИ ще практичні труднощі: єдиний реальний спосіб дістатися до Києва - залізницею.
показать весь комментарий
02.05.2026 07:03 Ответить
Бажано назавжди.
показать весь комментарий
02.05.2026 08:29 Ответить
 
 