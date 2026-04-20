Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что не стоит делать сенсацию из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину.
Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
О визите
По словам президента, это неуважение, когда американские представители постоянно приезжают в Москву, а не в Киев.
"Не нужно делать из визита Кушнера и Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на связи, во-первых. Во-вторых, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение - ездить в Москву и не приезжать в Киев", - сказал Зеленский.
Контакт продолжается
- Он отметил, что украинская сторона может встречаться с представителями Трампа и в других странах.
"Мы же не о месте, мы о результате. Они на связи по телефону, и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Десь так треба і нашим викручувати ситуацію , дайте мовляв більш компетентних та розумних. Тільки так можна переговори зрушити з місця, інакше затопчуть своїми хотелками "віддай Донбас".. Треба тягнути, час не на боці Додіка, там піджимають вибори!
Але ... з нашим щастям зеленого кольору....😱