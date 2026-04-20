Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что не стоит делать сенсацию из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину.

Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона.

О визите

По словам президента, это неуважение, когда американские представители постоянно приезжают в Москву, а не в Киев.

"Не нужно делать из визита Кушнера и Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на связи, во-первых. Во-вторых, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение - ездить в Москву и не приезжать в Киев", - сказал Зеленский.

Контакт продолжается

Он отметил, что украинская сторона может встречаться с представителями Трампа и в других странах.

"Мы же не о месте, мы о результате. Они на связи по телефону, и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", - добавил президент.

