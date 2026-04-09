Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину: После пасхальных праздников найдем дату
Президент Владимир Зеленский заявил, что дата возможного визита специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину будет определена после пасхальных праздников.
Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы открыты. После пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и наверняка они приедут. Я не знаю, у них, насколько я понимаю, сейчас в субботу-воскресенье у них переговоры относительно Ирана. Посмотрим", - отметил президент.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
1. ЄС та США ВИМАГАЮТЬ від України припинити удари по нафтовим портам кацапендії, а Британія ВІДПУСКАЄ на волю ЧЕРГОВИЙ затриманий танкер "тіньового флоту" русні.
2. Норвегія не відправила ЖОДНОГО обіцяного F-16 до України. 5 (П'ЯТЬ) літаків у НЕРОБОЧОМУ стані вже РІК знаходяться у Бельгії, де їх КОЛИСЬ будуть приводити до ладу. ОДНОЧАСНО Норвегія ПРОДАЛА БІЛЬШЕ 30 F-16 у РОБОЧОМУ стані включно з запчастинами до РУМУНІЇ.
3. ЄС припинив виділяти гроші Україні, бо ЖОДЕН антикорупційний та реформаторський закон НЕ БУВ ПРОГОЛОСОВАНИЙ.
4. ЄС ВИКЛЮЧИВ можливість прискореного вступу України до 2027 року і попередив що реалістичний термін складає 15-20 РОКІВ.
5. Згідно оцінки європейських посадовців, критерії зближення України до ЄС ("умови Качки-Кос") виконані на ДЕВ'ЯТЬ ВІДСОТКІВ зі СТА.
Це вже ПЕРЕМОГА і ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ? Чи буде ЩЕ ГІРШЕ?
