Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину: После пасхальных праздников найдем дату

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата возможного визита специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину будет определена после пасхальных праздников.

Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы открыты. После пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и наверняка они приедут. Я не знаю, у них, насколько я понимаю, сейчас в субботу-воскресенье у них переговоры относительно Ирана. Посмотрим", - отметил президент.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.

