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Новини Візит Віткоффа в Україну
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Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до України: Після Великодніх свят знайдемо дату

Зеленський прокоментував візит Віткоффа та Кушнера до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми відкриті. Після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і напевно вони приїдуть. Я не знаю, у них, на скільки я розумію, зараз субота-неділя у них перемовини щодо Ірану. Подивимось", - зазначив президент.

Читайте: Україна та США домовилися посилити гарантії безпеки, - Зеленський після розмови з представниками Трампа

Що передувало?

Також читайте: Зеленський про удари по РФ: Якщо не бити їм по морді, вони з нами не рахуватимуться

Автор: 

візит (1783) Зеленський Володимир (28348) Кушнер Джаред (77) США (26940) Віткофф Стів (322)
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Топ коментарі
+13
Ой два євреї шахраї ,з проросійськими поглядами в яких одне в голові жадоба збагачення ,нафіга вони тут потрібні ,що ти хочеш від них почути ?
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09.04.2026 16:33 Відповісти
+12
Вони вже з Іраном порішали - можна і в Україну - світ їбанатів і клоунів
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09.04.2026 16:37 Відповісти
+11
Два покидька приїдуть, щоб що?
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09.04.2026 16:45 Відповісти

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