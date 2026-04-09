Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до України: Після Великодніх свят знайдемо дату

Президент Володимир Зеленський заявив, що дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми відкриті. Після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і напевно вони приїдуть. Я не знаю, у них, на скільки я розумію, зараз субота-неділя у них перемовини щодо Ірану. Подивимось", - зазначив президент.

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Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.

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