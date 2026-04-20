Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону.

Про візит

За словами президента, це неповага, коли американські представники постійно приїжджають в Москву, але не у Київ.

"Не треба робити з візиту Кушнера і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, по-перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це не повага їздити в Москву і не приїжджати в Київ", - сказав Зеленський.

Контакт триває

Він зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті через телефон, і телефоном висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини", - додав президент.

