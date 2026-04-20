Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Про візит
За словами президента, це неповага, коли американські представники постійно приїжджають в Москву, але не у Київ.
"Не треба робити з візиту Кушнера і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, по-перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це не повага їздити в Москву і не приїжджати в Київ", - сказав Зеленський.
Контакт триває
- Він зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.
"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті через телефон, і телефоном висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини", - додав президент.
Хлопчик у 48 рочків вже страждає тяжкою дислексією як Трумп у 80- т
Десь так треба і нашим викручувати ситуацію , дайте мовляв більш компетентних та розумних. Тільки так можна переговори зрушити з місця, інакше затопчуть своїми хотелками "віддай Донбас".. Треба тягнути, час не на боці Додіка, там піджимають вибори!
Але ... з нашим щастям зеленого кольору....😱
трампівські піндоси їдуть на свої землі, котрі ти за підписом дебілки свириденки, підмахнув не дивлячись!!!!
і, до речі, одноголосно проголосував парламент!!!!
Чинять тиск на Україну на жертву агресора, припинили війскову допомогу і т.п.
А в ООН США закликали інші країни припинити допомогу Росії
Трамп так наполегливо і активно допомагає Путіну, що знадобилося прикриття, димова завіса - виступ заступника постійного представника США при ООН Теммі Брюс.
По усталеній практиці подібні ходи доручають заступникам, виконуючим обов'язки і т.п. другорядним посадовцям - так закладується основа для "взять свої слова обратно".
Який господар свого слова Трамп знає вся планета.
Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії. А що ще можна зробити у тому колгоспі ООН - світове спортлото
Імпотентний колгосп ООН, ППР - попи*діли, попи*діли і розійшлися - а якщо станеться що гора родить мишу - резолюцію, то Росія, Китай і примкнувшие к ним США миротворца Тампа на правлении колхоза наложат вето.
Ось такі ігри, такі маневри, такі " зусилля "по принуждению Украиньі к миру"