Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Про візит

За словами президента, це неповага, коли американські представники постійно приїжджають в Москву, але не у Київ.

"Не треба робити з візиту Кушнера і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, по-перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це не повага їздити в Москву і не приїжджати в Київ", - сказав Зеленський.

Контакт триває

  • Він зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті через телефон, і телефоном висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини", - додав президент.

20.04.2026 22:08 Відповісти
20.04.2026 22:14 Відповісти
20.04.2026 22:15 Відповісти
Бояре родовища їдуть розподіляти поміж собою?
20.04.2026 22:08 Відповісти
Приїдуть - може - шо це поміняє?
20.04.2026 22:08 Відповісти
20.04.2026 22:12 Відповісти
Він колись ***********...
20.04.2026 22:14 Відповісти
То що свідомість Зеленьського викинула через його рот потрібно розбирати психіатрам.
" вони не їдуть до Києва, ну то ж не нам потрібно, а їм, ми можемо і в іншій країні, нам результат, а ми і так спілкуємося телефоном..."
Хлопчик у 48 рочків вже страждає тяжкою дислексією як Трумп у 80- т
21.04.2026 00:27 Відповісти
А що вам ті психіатри зробили, за що ви їм таке бажаєте? Звісно, це їх робота, їх обов'язок, але ж майте совість! Вони ж теж люди!
21.04.2026 08:37 Відповісти
Правильно, нам воювати по приколу і взагалі вигідно. Це американцям потрібно її завершувати
20.04.2026 22:15 Відповісти
Ці два професіонали в перемовинах, як двоє їз ларца. Вітьок і зятьок. )))
20.04.2026 22:17 Відповісти
Так і з нашого боку не Чалий з Огризком.
20.04.2026 22:32 Відповісти
Ми йдемо, ми бачимо на шляху, де наш фініш, але фініш на шляху, і через той фініш на шляху ми знаємо, який в нас буде фініш.( В.О. Зеленський. том 3 стр 203.)
20.04.2026 22:17 Відповісти
надзвичайна легкiсть думки на шляху.
21.04.2026 09:03 Відповісти
А якщо ще глянути з Лаврської колокольні...
21.04.2026 11:11 Відповісти
Як тільки на горизонті замаячили 90 мільярдів, то одразу набрався "сміливості"...
20.04.2026 22:18 Відповісти
Потужність потужного прям зашкалює поки Трамп зав'яз в Ірані
20.04.2026 22:19 Відповісти
Цього тупорилого мудака сім років т.з. його "президенства" ніц не навчили. Бидлом було - ним і здохне.
20.04.2026 22:22 Відповісти
Схоже пана несе як знизу так і зверху.Пан втратив реальність.
20.04.2026 22:23 Відповісти
Цікаво, а "лідер світу" відвідає Гондурас?
20.04.2026 22:25 Відповісти
Що тут дивуватись- це його рівень.
20.04.2026 22:29 Відповісти
Гондурас- наше всьо! Дайошь 30- ту, ювілейну, безпекову угоду з Гондурасом!
21.04.2026 00:29 Відповісти
То нам потрібно а не їм , їм по великому рахунку похрін Україна ,вони ж без неї обходились до 1991 року ,і з совітами американці завжди домовлялись і в 1945 році коли сталін з Труменом ділили Світ ,і в 1962 році ( карибська криза ) і в 1986 в Рейк'явіку горбачов з Рейганом ,домовляться і тепер ,а ми залишимось одні разом зі своєю манією" величі" і хотєлкамі "перемоги " і "кордонів 91 року".
20.04.2026 22:28 Відповісти
Браво винувата і має шось там жертва - а маніяк не винуватий і немає чогось там . І жертва не може сподіватися на допомогу бо договоряться за її спиною маніяк і той хто мав маніяка покарати . Але проблемка в тому коли закони перестають працювати переможцем виходить не хитро зроблений ( той шо вирішив закони поламати ) - а переможцем стає інший або прграють усі учасники тієї події .
21.04.2026 05:33 Відповісти
Ми з кацапами багато століть були однією державою і чому США і Європа повинні втручатись в наші розбірки з кацапами . Їм простіше ,швидше і дешевше домовитись з кацапами і поділити сфери впливу ,що вони неодноразово і робили.
21.04.2026 08:41 Відповісти
Не були ми багато століть не тре брехати - і не тре брехати шо ми були однією державою . То Польща і Литва були союзом рівноправних держав - а права Війська Запоріжського почали забирати вже на старті підписаного Хмельницьким з Московією договором , а любительниця коней ( Катька 2 ) позбавила Військо Запорозьке всіх прав і відтоді ми вже по папірам стали колонією . В совку ми теж були колонією - такшо ваші твердження фальшиві і не варті ніц . Ви в нас або "дуже розумний" або кацап ( кацап для мене це стан того як мислить людина а не ознака етнічного походження - кацапів в світі багато всюди навіть в найнеочікуваніших місцях ).
21.04.2026 17:16 Відповісти
А скільки українців зробили собі кар'єри і за царату і за совітів і в теперішній рашці , До речі ,погано ви знаєте історію Військо Запорізьке ніколи не підпорядковувалось гетьманам ,в них було власне керівництво - Гетьманщина і Запорізька Січ існували як дві окремі формації , До речі про ще одне нагадав про так звані "кордони 91 року " ,якою була в 1654 році територія тодішньої Гетьманщини і де проходили її тодішні східний і південний кордони і в скільки разів збільшилась етнічна територія України коли вона була "колонією " Московії ,І що до Московії - хто її заснував - часом не київська князівська династія Рюриковичів?
21.04.2026 17:29 Відповісти
Ось у Франції була династія Каролінгів - так Карлів було в тій династії хоч греблю гати . А так Рюрик був один і то не має фактів шо він був - згадки про нього є тіко в Повісті времених лет , і ні в ніяких закордоних джерелах згадки про нього немає - а про Ігоря згадки є як і нас так і Європі так і арабські джерела його згадують . Так в склад українського державного утворення не входила територія Поділля Галичини чи Волині - а це етнічні території українців , так і в степу жили українці і на Стародубщині і на Харківщині - просто деякі території Московія завоювала ше до козацьких часів ( князівство Чернігівське ). А про карєру то так відбувається у всіх імперіях - на то вони і імперії .
21.04.2026 17:56 Відповісти
Я не за Рюрика казав ,а за князівську династію яку він заснував.
21.04.2026 18:10 Відповісти
Ось іранці показують як треба з вітьком та зятьком справи робити. Сказали - нам такі не треба для переговорів. Шукайте нормальних, а не цей додіковий балаган.
Десь так треба і нашим викручувати ситуацію , дайте мовляв більш компетентних та розумних. Тільки так можна переговори зрушити з місця, інакше затопчуть своїми хотелками "віддай Донбас".. Треба тягнути, час не на боці Додіка, там піджимають вибори!
Але ... з нашим щастям зеленого кольору....😱
20.04.2026 22:36 Відповісти
От коли у нас буде стільки нафти і газу,як у Ірана і від нас буде залежати пів світу-тоді будемо викручувати ситуацію.А поки нас годує і підтримує частина світу-нічого нос дерти,скромніше треба бути.
20.04.2026 22:49 Відповісти
А ще іранці показали, як треба продавати шахеди та збивати українські літаки з пасажирами, чому ти про це не пишеш?
21.04.2026 07:11 Відповісти
Норм сказав. Підтримую.
20.04.2026 22:41 Відповісти
З Польщі підтримуєш потужно?
21.04.2026 07:12 Відповісти
то естонцям насрав.то американцям.а завтра можуть бути на черзі німці з французами.або брити..."зелене лайно" воно мале.але смердюче на весь світ і що найгірше.що ним смердить вся Україна
20.04.2026 22:47 Відповісти
Якісь дивні коментарі, щось не розумію, невже хтось вважає, що треба ставитися до цього приїзду як до приїзду якихось супер благодійників? Абстрагуйтеся від Зе, чи хтось може сказати щось позитивне про Трампа, його придворних, братків-зятьків, нарешті чи можна очікувати від Трампа реальної допомоги крім шантажу і гри на користь росії?
20.04.2026 22:51 Відповісти
Місцеві аналітики вирішили по черзі пшикнуть по цій темі. Я тут,якраз,погоджуюся з Зелею. Амери припинили будь-яку допомогу нам,їх допомога Україні це такий самий пшик,я і ваші коментарі,друзі ,і допомоги вже нема чого чекати,тільки шкоду на користь Рашки . Амери схоже круто пролітають в іранській темі,і всі бачать,що вони як фанерина пролітають і на українському напрямку. Тому нерозлучна ,під охороною закону,парочка прибуває щоб хоч якось помаячить на укрнапрямку. Ну,зрозуміли,зрештою,аналітики?!
20.04.2026 22:52 Відповісти
Воевать будешь своей башкой дырыявой без американской помощи? А точно, тебя же это не касается и не тебе детей хоронить. Можно языком как и зеленому клоуну ляпать
20.04.2026 23:09 Відповісти
Зараз він розкаже, що воює з 1918 року одним іржавим автоматом і американську допомогу ніколи не брав😃
21.04.2026 07:19 Відповісти
Знов?
20.04.2026 23:11 Відповісти
На горизонте замаячили 90 лярдов , поэтому можно и ************* потом конечно придется отгребать и сталкиваться с последствиями, но это будет потом. Главно прямо сейчас и тут запилить патужный гундосик.) тем более местный бестолковый лохторат ещё и поулюлюкает в ответ. Давай балбес, жги. Хуже не будет, а если и будет то уже не долго.
21.04.2026 00:39 Відповісти
чого це він так осмілів раптом?
21.04.2026 02:07 Відповісти
Прийняв двойну
21.04.2026 05:23 Відповісти
Як дупа без сфінктеру. Воно з неї випадає само по собі. Самостійно, незалежно, автономно, ліберально...
21.04.2026 05:50 Відповісти
ти, гундоса зелена зе!гніда вже нікому не цікава!!!
трампівські піндоси їдуть на свої землі, котрі ти за підписом дебілки свириденки, підмахнув не дивлячись!!!!
і, до речі, одноголосно проголосував парламент!!!!
21.04.2026 08:40 Відповісти
21.04.2026 17:13 Відповісти
Представники Трампа Кушнер і Віткофф ДЕМОНСТАТИВНО їздять в Москву і оминають Київ"

Чинять тиск на Україну на жертву агресора, припинили війскову допомогу і т.п.

А в ООН США закликали інші країни припинити допомогу Росії

Трамп так наполегливо і активно допомагає Путіну, що знадобилося прикриття, димова завіса - виступ заступника постійного представника США при ООН Теммі Брюс.
По усталеній практиці подібні ходи доручають заступникам, виконуючим обов'язки і т.п. другорядним посадовцям - так закладується основа для "взять свої слова обратно".

Який господар свого слова Трамп знає вся планета.

Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії. А що ще можна зробити у тому колгоспі ООН - світове спортлото

Імпотентний колгосп ООН, ППР - попи*діли, попи*діли і розійшлися - а якщо станеться що гора родить мишу - резолюцію, то Росія, Китай і примкнувшие к ним США миротворца Тампа на правлении колхоза наложат вето.

Ось такі ігри, такі маневри, такі " зусилля "по принуждению Украиньі к миру"
21.04.2026 09:05 Відповісти
Ну звісно ж... Вічна війнв=вічна сцарська влада=вічне бабло ( а якщо Американці не будуть колсь потому контролювати вибори то звісно наперед хто переможно переможе )))).
21.04.2026 09:30 Відповісти
21.04.2026 10:33 Відповісти
21.04.2026 17:14 Відповісти
Це треба їм і народу України, а не вам, керманичам
21.04.2026 20:38 Відповісти
 
 