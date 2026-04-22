Конкретики относительно возможного визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока нет, - Песков
В Кремле заявили, что на данный момент нет никакой конкретики относительно возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джереда Кушнера в Россию по вопросу урегулирования ситуации в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно
"Никакой конкретики относительно возможного визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет", — заявил он.
В то же время, по словам Пескова, в Кремле надеются, что поездки американских переговорщиков с участием Уиткоффа и Кушнера в РФ в рамках урегулирования украинского вопроса продолжатся. Однако когда состоится следующий визит, пока неизвестно.
Трехсторонние переговоры
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
Визит Виткоффа и Кушнера в Украину
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину.
- По словам президента Владимира Зеленского, дату возможного визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину определят после пасхальных праздников.
- О визите американской делегации в Киев после Пасхи сообщал такжеглава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий22.04.2026 18:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль