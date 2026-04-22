Новости
267 1

Конкретики относительно возможного визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока нет, - Песков

В Кремле заявили, что на данный момент нет никакой конкретики относительно возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джереда Кушнера в Россию по вопросу урегулирования ситуации в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно

"Никакой конкретики относительно возможного визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет", — заявил он.

В то же время, по словам Пескова, в Кремле надеются, что поездки американских переговорщиков с участием Уиткоффа и Кушнера в РФ в рамках урегулирования украинского вопроса продолжатся. Однако когда состоится следующий визит, пока неизвестно.

Трехсторонние переговоры

Визит Виткоффа и Кушнера в Украину

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину.
  • По словам президента Владимира Зеленского, дату возможного визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину определят после пасхальных праздников.
  • О визите американской делегации в Киев после Пасхи сообщал такжеглава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Це тобі валіза ху...ла сказала.. як ти піськов вже дістав. Займайся валізами та не відволікайся, бо ху....до накаже
22.04.2026 18:57 Ответить
 
 