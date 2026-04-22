Конкретики относительно возможного визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока нет, - Песков

В Кремле заявили, что на данный момент нет никакой конкретики относительно возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джереда Кушнера в Россию по вопросу урегулирования ситуации в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно

"Никакой конкретики относительно возможного визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет", — заявил он.

В то же время, по словам Пескова, в Кремле надеются, что поездки американских переговорщиков с участием Уиткоффа и Кушнера в РФ в рамках урегулирования украинского вопроса продолжатся. Однако когда состоится следующий визит, пока неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, — Зеленский

Трехсторонние переговоры

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.

Читайте: Украина и США договорились усилить гарантии безопасности, — Зеленский после разговора с представителями Трампа

