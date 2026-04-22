Новини Візит Віткоффа до РФ
Конкретики щодо можливого візиту Віткоффа і Кушнера до РФ наразі немає, - Пєсков

пєсков про візит Віткоффа і Кушнера до РФ

У Кремлі заявили, що наразі немає жодної конкретики щодо можливого візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії щодо питання українського врегулювання.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо

"Жодної конкретики щодо можливого візиту до РФ Віткоффа і Кушнера поки немає", - заявив він.

Водночас, за словами Пєскова, у Кремлі сподіваються, що поїздки американських переговорників за участю Віткоффа і Кушнера до РФ у межах українського врегулювання продовжаться. Однак, коли відбудеться наступний візит поки невідомо.

Тристоронні перемовини

Візит Віткоффа і Кушнера до України

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.
  • За словами президента Володимира Зеленського, дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.
  • Про візит американської делегації до Києва після Великодня повідомляв також керівник Офісу президента України Кирило Буданов

