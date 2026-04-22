Конкретики щодо можливого візиту Віткоффа і Кушнера до РФ наразі немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що наразі немає жодної конкретики щодо можливого візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії щодо питання українського врегулювання.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо

"Жодної конкретики щодо можливого візиту до РФ Віткоффа і Кушнера поки немає", - заявив він.

Водночас, за словами Пєскова, у Кремлі сподіваються, що поїздки американських переговорників за участю Віткоффа і Кушнера до РФ у межах українського врегулювання продовжаться. Однак, коли відбудеться наступний візит поки невідомо.

Тристоронні перемовини

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.

